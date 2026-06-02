Biträdande rektor åk 4-9 till Boo Gårds skola, Nacka kommun
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2026-06-02
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Vill du ha ett stort delegerat ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling på en välfungerande F-9 skola med hög kvalitet och stark vi-känsla, där trivseln är stor bland medarbetare, elever och vårdnadshavare? Vill du samtidigt bli en del av en trygg, tillåtande och kompetent ledningsgrupp med högt i tak? Sök då rollen som biträdande rektor på Boo Gårds skola!
Ditt uppdrag
I rollen som biträdande rektor har du ett tydligt delegerat uppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka och driva utveckling. Du ansvarar operativt och strategiskt för din verksamhet, medan rektor har det övergripande ansvaret för rektorsområdet. Tillsammans med rektor och fem andra biträdande rektorer ingår du i Södra Boo rektorsområdes ledningsgrupp. Ni träffas kontinuerligt och samarbetar kring rektorsområdets övergripande processer.
Som biträdande rektor utövar du ett nära pedagogiskt och operativt ledarskap samt har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 40 medarbetare. Du säkerställer att undervisning, bedömning och betygsättning håller hög kvalitet och bedrivs enligt läroplanen. I uppdraget ingår även pedagogisk ledning, ekonomisk uppföljning, tjänstefördelning, facklig samverkan, rekrytering och trygghetsarbete. Vidare deltar du aktivt i skolans elevhälsoarbete.
Med ett strategiskt förhållningssätt driver du utvecklingsarbete samt fördelar och leder verksamheten genom skolans teamledare. Du ansvarar för årskurs 4-9 och fritidsklubben, vilket innebär ett omfattande och varierat uppdrag. Du arbetar nära skolans biträdande rektor för årskurs F-3 och fritidshemmet. Tillsammans med medarbetarna ansvarar ni för att bibehålla och vidareutveckla skolans höga kvalitet. Du kan även få ansvar för att leda utvecklingsområden inom hela rektorsområdet.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
pedagogisk högskoleexamen med lärarlegitimation för grundskola eller gymnasiet
dokumenterad ledarerfarenhet inom grundskola
genomförd eller pågående rektorsutbildning alternativt annan relevant ledarskapsutbildning
erfarenhet av att driva systematiskt kvalitetsarbete inom grundskola
erfarenhet av elevhälsoarbete, såväl främjande som förebyggande
god digital kompetens med vana av att använda digitala verktyg för administration och kommunikation
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som rektor eller biträdande rektor inom grundskola, gärna på mellan- och/eller högstadiet
erfarenhet av att arbeta som lärare på mellan- och/eller högstadiet
erfarenhet av personal-, ekonomiskt resultat- och arbetsmiljöansvar
erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljöarbete inom grundskola
erfarenhet av tjänsteplanering
erfarenhet av att arbeta som skolledare i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
För att lyckas behöver du ha förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare. Du bidrar aktivt i ledningsgruppen samt skapar goda förutsättningar för teamledarna att ta ansvar. Du är en tydlig, trygg och lyhörd ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Genom att kommunicera ramar, beslut, mål och förväntningar skapar du struktur, tydliga rutiner och en väl fungerande organisation.
Du arbetar mål- och resultatinriktat med fokus på elevernas lärande och verksamhetens resultat. Du analyserar resultat, identifierar utvecklingsområden och driver förändringsarbete tillsammans med medarbetarna för att stärka både elevernas utveckling och skolans höga kvalitet. Med ett helhetsperspektiv fattar du välgrundade beslut utifrån elevernas bästa, verksamhetens behov och rektorsområdets gemensamma mål. Vidare är du en kvalitetsmedveten, ödmjuk och initiativtagande ledare som tar ansvar, vågar tänka nytt och aktivt involverar medarbetarna i utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Boo Gårds skola är en välfungerande, trivsam och relativt nybyggd F-9 skola med cirka 830 elever. Skolan har en vacker närmiljö nära skog och hav. Här möts du av underbara elever samt engagerade och kompetenta pedagoger som arbetar för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå höga studieresultat och personlig utveckling. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavare samt bedriver ett omfattande trygghetsarbete för att skapa en trygg miljö. Skolan präglas av hög kvalitet, starka traditioner och en tydlig vi-känsla, med hög trivsel bland medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vår vision "Jag utmanas och lär för framtiden" genomsyrar hela verksamheten. Vi erbjuder fri parkering i direkt anslutning till skolan. Läs mer om oss här
Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och präglas av goda relationer mellan medarbetare och skolledning. Personalgruppen är stabil, erfaren och kompetent samt arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Den varma och fina stämningen skapar trygghet, arbetsglädje och hög trivsel, vilket bidrar till att många medarbetare väljer att stanna länge hos oss.
Som biträdande rektor blir du en del av en trygg, tillåtande och kompetent ledningsgrupp med högt i tak, öppna diskussioner och stor respekt för varandras olikheter. Vi trivs tillsammans, stöttar varandra, samarbetar och delar gärna erfarenheter, idéer och framgångar. Du får ett stort delegerat ansvar för Boo Gårds skola och en central roll i skolans och rektorsområdets utvecklingsarbete. Här får du möjlighet att påverka, driva utveckling och växa som skolledare i en stabil och välfungerande organisation med tydlig struktur och väl definierat uppdrag.
Som anställd i Nacka kommun har du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel, en mångsidig intern stödfunktion samt en mentor under ditt första år.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på de frågor som du besvarar i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2026-06-15! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Boo Gårds skola Kontakt
Oskar Ungerstedt Sveriges skolledare oskar.ungerstedt@nacka.se Jobbnummer
9943649