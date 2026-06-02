Epiroc söker tekniska specialister till montering och funktionstest
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-06-02
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Company description:
Vill du arbeta med modern teknik, avancerade maskiner och praktisk problemlösning? Vi söker nu flera tekniska specialister som vill vara med och bygga, testa och utveckla våra ovanjordsriggar – från första skruv till färdig maskin. Hos Epiroc får du arbeta nära den tekniska utvecklingen och bidra till en mer hållbar gruvindustri.
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Job description: Bli en del av vårt team
På Epiroc vet vi att allt börjar med människor – det är våra medarbetares kompetens och initiativ som gör skillnaden i vår produktion.
Inom Ovanjordsdivisionen i Örebro blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i centrum. Vi befinner oss i en spännande fas av teknikutveckling mot batterielektriska lösningar, med stort fokus på elektrifiering och digitalisering.
Vi söker nu erfarna medarbetare till flera viktiga roller i produktionen av ovanjordsriggar
Montör
Som montör arbetar du med att montera teknisk avancerade ovanjordsborriggar, antingen på stationsmontering eller inom ett flöde för specialordrar. Arbetet omfattar mekanik, hydraulik, pnaumatik, el/elektronik, ritningsläsning och felsökning. Du arbetar både självständigt och i team och bidrar aktivt till ständiga förbättringar.
För stationsmontering ställs krav på noggrannhet, kvalitetstänk och ansvarstagande, där du säkerställer att varje moment utförs korrekt och att maskinen uppfyller ställda krav innan nästa steg i processen.
I specialorderflödet löser du självständigt problem och anpassar monteringsarbetet utifrån varje unik kundorder. Här är det värdefullt med en djup teknisk helhetsförståelse, inklusive ritnings- och schemaläsning samt felsökning.
Funktionstestare
Som funktionstestare har du en central roll i att säkerställa att våra riggar uppfyller högt ställda krav på funktion, prestanda och kvalitet innan leverans. Du arbetar med strukturerade tester av hydraulik-, pneumatik-, el-, styr- och säkerhetssystem samt analyserar och felsöker avvikelser. Du ansvarar för att dokumentera resultat och säkerställa att identifierade brister åtgärdas enligt våra kvalitetsprocesser.
I rollen samarbetar du tätt med flera funktioner inom verksamheten, såsom konstruktion och utveckling, service, kvalitet och planering, och bidrar till att utveckla arbetssätt samt säkerställa hög kvalitet och en stabil leverans över tid.
Profile description: Din profil
Vi söker dig med flera års erfarenhet från tekniskt avancerade miljöer, exempelvis inom fordonsindustri, specialmaskiner, energi eller automation. Du har byggt upp en stabil teknisk kompetens, exempelvis som mekaniker, servicetekniker eller teknisk montör, och har en god förståelse för hur olika delar samverkar i komplexa maskiner.
Du är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten, med ett naturligt fokus på säkerhet. Du trivs i en föränderlig miljö och delar våra värderingar – samarbete, engagemang och innovation – med viljan att utveckla både arbetssätt och teknik.
Du har:
Dokumenterad monteringserfarenhet inom mekanik, hydraulik och/eller el
God vana att läsa och tolka ritningar och teknisk dokumentation
Erfarenhet av felsökning och kvalitetsarbete
God datorvana och förståelse för tekniska system
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom elektrifiering eller batteriteknik
Kunskap inom styrsystem/automation
Erfarenhet av arbete med tunga mobila maskiner eller riggar
We offer: Livet på Epiroc Läs mer om hur det är att arbeta på Epiroc i länken.
Ansökan
Ansök via vår karriärsida genom att ladda upp ditt CV och svara på några korta frågor. Vi granskar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast 30/6 2026. Rekryteringsprocessen inkluderar intervjuer, referenser och tester. För en trygg arbetsmiljö genomför vi även identitetskontroller samt drog -och alkoholtester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83774-44219194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
702 21 ÖREBRO Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Mrs.
Erika Orneus +46107551270 Jobbnummer
9943651