Kockar till sommaren 2026 - Ångbåtsbryggan

Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-02


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB i Stockholm, Vaxholm, Täby eller i hela Sverige

Ångbåtsbryggan öppnar snart upp för säsongen och söker nu erfarna kockar som vill arbeta tillsammans med oss i sommar (säsong juni- september).
Kort om oss: Ångbåtsbryggan är byggd på en pråm från andra världskriget som ligger förtöjd vid Stockholms flottaste kajkant. Förutom utsökt mat och dryck, erbjuds den hänförande utsikten över Skeppsholmen och Blasieholmen tack vare det unika läget ute på vattnet, mitt på Strandvägen.
Vi på Ångbåtsbryggan jobbar i ett härligt team med säsongens bästa råvaror. Vi söker dig som gillar att prestera i högt tempo. Du är van vid att arbeta service och har lätt att samarbeta med andra i köket och serveringspersonal för att kunna ge gästen den bästa upplevelsen, samt att se lösningar istället för problem. Från vår sida utlovar vi en fantastisk miljö med högt tempo och riktigt trevliga kollegor som brinner för att göra varje dag unik för såväl gäster som medarbetare.
Vi söker dig som:

Har ett genuint intresse och god kunskap om mat och dryck

Står pall för ett väldigt högt tempo och har förmågan att behålla lugnet i det

Har minst 3 års yrkeserfarenhet

Är flexibel, kreativ och lösningsorienterad

Brinner för att överträffa gästens förväntningar

Är strukturerad, ordningsam och har god samarbetsförmåga

Vi erbjuder dig:

Ett stimulerande och utvecklande jobb i ett fantastiskt team

En anställning i en av Sveriges största restaurangkoncerner

Utvecklingsmöjligheter inom koncernen

Kollektivavtal

Sysselsättningsgrad: 50 - 100%
Anställningsperiod: juni- september
Varmt välkommen in med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5723665-2032466".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB (org.nr 559095-4276), https://karriar.srwh.se
Strandvägen (visa karta)
114 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholm Restauranger och Wärdshus Holding AB

Jobbnummer
9943637

Prenumerera på jobb från Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB: