Visual Merchandiser - Blomsterlandet Värnamo

Next u AB / Grafiska jobb / Värnamo
2026-06-02


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Om rollen

Som Visual Merchandiser är du en nyckelperson i butikens ledning tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du ansvarar för att säkerställa att butikens visuella uttryck är inspirerande, säljdrivande och i linje med våra centrala koncept.

Du arbetar operativt i butiken med fokus på försäljningsutveckling, kundnöjdhet och kampanjgenomförande. Arbetet sker enligt principen Dag–Vecka–Månad, där du kombinerar daglig närvaro med uppföljning och planering av säsongsskiften och kampanjer.

Ditt ansvar

Du kommer bland annat att:

Säkerställa att koncept, guidelines och kampanjer genomförs korrekt i butik

Planera och genomföra varuplacering som maximerar försäljning

Följa upp försäljningsdata och optimera exponering utifrån resultat

Introducera och stötta medarbetare i visuella standarder

Säkerställa att butiken håller en hög och inspirerande visuell nivå

Du är både kreativ och affärsmässig – du ser vad som är vackert, men också vad som säljer.

Vem är du?

Vi tror att du idag arbetar som Visual Merchandiser eller i en liknande roll inom detaljhandel.

Du:

Har utbildning inom Visual Merchandising/butikskommunikation

Har erfarenhet av visuellt arbete och butiksdrift

Är van att arbeta med KPI:er och försäljningsuppföljning

Är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ

Är en engagerad lagspelare som inspirerar andra

Du drivs av resultat och kundupplevelse – och har ett genuint intresse för växter och säsongens möjligheter.

Anställningsinformation

Anställningsform: 30h/vecka, tillsvidare (provanställning tillämpas)

Placering: Värnamo

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du leda i ett företag där både människor och affärer får växa?

Ansök nu och bli en del av vårt team!

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar – bokstavligt talat?

Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.

Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik

Jakob.hemvik@higher.nu

0707-949950

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Next u AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Blomsterlandet

Jobbnummer
9943648

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