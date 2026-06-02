Visual Merchandiser - Blomsterlandet Värnamo
Next u AB / Grafiska jobb / Värnamo Visa alla grafiska jobb i Värnamo
2026-06-02
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Om rollen
Som Visual Merchandiser är du en nyckelperson i butikens ledning tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du ansvarar för att säkerställa att butikens visuella uttryck är inspirerande, säljdrivande och i linje med våra centrala koncept.
Du arbetar operativt i butiken med fokus på försäljningsutveckling, kundnöjdhet och kampanjgenomförande. Arbetet sker enligt principen Dag–Vecka–Månad, där du kombinerar daglig närvaro med uppföljning och planering av säsongsskiften och kampanjer.
Ditt ansvar
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att koncept, guidelines och kampanjer genomförs korrekt i butik
Planera och genomföra varuplacering som maximerar försäljning
Följa upp försäljningsdata och optimera exponering utifrån resultat
Introducera och stötta medarbetare i visuella standarder
Säkerställa att butiken håller en hög och inspirerande visuell nivå
Du är både kreativ och affärsmässig – du ser vad som är vackert, men också vad som säljer.
Vem är du?
Vi tror att du idag arbetar som Visual Merchandiser eller i en liknande roll inom detaljhandel.
Du:
Har utbildning inom Visual Merchandising/butikskommunikation
Har erfarenhet av visuellt arbete och butiksdrift
Är van att arbeta med KPI:er och försäljningsuppföljning
Är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ
Är en engagerad lagspelare som inspirerar andra
Du drivs av resultat och kundupplevelse – och har ett genuint intresse för växter och säsongens möjligheter.
Anställningsinformation
Anställningsform: 30h/vecka, tillsvidare (provanställning tillämpas)
Placering: Värnamo
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du leda i ett företag där både människor och affärer får växa?
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar – bokstavligt talat?
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9943648