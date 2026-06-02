Doktorand i Design med inriktning heterogena adaptiva svärmsystem
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2026-06-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Det tvärvetenskapliga centret för heterogena adaptiva svärmsystem, CHASS, är en nationell satsning finansierad av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som samlar ledande forskare inom AI, autonoma system, robotik och svärmintelligens för att utveckla nya lösningar för autonoma heterogena svärmsystem till nytta för svensk industri och samhälle. Visionen är att göra Sverige ledande inom intelligenta, adaptiva och tillförlitliga svärmsystem genom att vara pionjärer inom autonoma heterogena kollektiv av rymd-, luft-, mark-, yt- och undervattensplattformar som kan fungera som en enhetlig intelligent helhet med minimal mänsklig inblandning. Forskningsprogrammet fokuserar på sex nyckelområden: drönardesign, anpassning och produktion; perception, sensorer och kommunikation; autonomi, lokalisering, kartläggning och navigation; koordinering, självstyrning och självförbättring; människa–svärm-interaktion; samt svärmbaserade tjänster och sociotekniska aspekter.
Doktorandtjänsten i denna utlysning fokuserar på forskning inom design för människa-svärm interaktion. Temat Människa-svärm-interaktion (MSI) kommer att fokusera på forskning som gör det möjligt för en mänsklig operatör eller ett team att effektivt övervaka och samarbeta med en svärm av drönare, bortom övervaknings-interventionsparadigmet. Forskningen kommer att behandla design för interaktioner, så som för gemensamt meningsskapande, transparens, resiliens i människa-svärm-systemet; spårning och känslighet för operatörens avsikter samt deontisk kontroll.
CHASS kommer att bedriva världsledande forskning inom autonoma svärmsystem genom en stark, stimulerande och välförankrad internationell forskningsmiljö. Forskningsresultaten kommer att valideras i verkliga scenarier tillsammans med industri- och offentliga partners. CHASS kommer även att fungera som ett nationellt nav för autonoma svärmsystem och främja utbildning, kunskapsdelning, innovation och policyutveckling.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.
Du förväntas bedriva forskning i design för människa-svärm interaktion, med forskningsfrågor baserade i de projekt (särskilt CHASS) där ditt arbete ingår. Du förväntas bidra till och delta i projektaktiviteter i dessa projekt. Forskningen bygger på kognitiv systemvetenskap som en grund för design och utvärdering, samt på datalogi för att bygga upp testbara prototyper.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kognitionsvetenskap, design eller datavetenskap, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom kognitionsvetenskap, design, datalogi alternativt på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Den sökande förväntas ha goda kunskaper inom kognitionsvetenskap, samt grundläggande kunskap i programmering och forskningsmetodik. Kunskap om specifika metoder och ansatser så som kognitiv systemvetenskap, kognitiv uppgiftsanalys, "joint control framework", programspråktet Python, databaser, erfarenhet av design och/eller utvärdering av människa-systeminteraktion, ses som meriterande. Kunskap och erfarenhet inom generativ AI och AI-agenter ses också som meriterande.
Anställningen förutsätter god förmåga att kommunicera i engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du även har förmåga att kommunicera i svenska.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att vara anställd vid https://liu.se/organisation/liu/itn,
avdelningen för https://liu.se/forskning/medie-och-informationsteknik-mit,
vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping.
Vår forskning fokuserar på design av sammansatta kognitiva system, specifikt interaktionen människa och AI och automation, för verksamhetskritiska processer. Det är system som inkluderar minst en mänsklig operatör, en process att kontrollera, samt en automations- eller AI-komponent som också måste kontrolleras. Forskningen tillämpas på områden som flygtrafikledning, sjötrafikledning, tågtrafikledning, nöd- och krishantering. Forskningen bedrivs i nära samarbete med svenska och internationella universitet, forskningsinstitut och industripartners och inkluderar både simuleringsbaserad utveckling och validering i verkliga testmiljöer. Vår forskargrupp har drivit större forskningsprojekt i området, och ingår i nationella initiativ så som WASP, forskningsarenan WARA Public Safety, testbed AirMobility. Vid Linköpings Universitet ingår du också i nätverket LiU Design, som knyter samman designområdet inom universitetet.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde första september 2026 eller enligt överenskommelse
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 juni 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Bredgatan 33, ITN (visa karta
)
616 30 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor
Jonas Lundberg jonas.lundberg@liu.se +4611363452 Jobbnummer
9943644