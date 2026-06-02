Lärare 7-9 i Ma/NO, 80 %, visstid på Rikstens skola
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-06-02
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2026-06-02Beskrivning
Rikstens skola söker en legitimerad lärare med behörighet i matematik och No-ämnen för grundskolans äldre åldrar för undervisning på högstadiet.
Tjänsten innebär undervisning, främst i årskurs 9 samt mentorskap. Du tillhör arbetslag 9 tillsammans med erfarna kollegor.
Tjänsten är en visstidsanställning på 80 % under läsåret 2026-2027.
Om Rikstens skola
Rikstens skola är en fin och fräsch skola i det nybyggda området Rikstens Friluftsstad i Tullinge. Skolan har funnits sedan 2013 och är idag en F-9 skola med c:a 770 elever och 90 anställda.
Rikstens skola är en skola där nya idéer och engagemang uppskattas på alla nivåer. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss. Vi lägger stort fokus på att kvalitet i undervisningen går hand i hand med värdegrundsarbetet och arbetar mycket med förtroendefulla relationer till våra elever, samt goda föräldrakontakter.
Rikstens skola har en väl fungerande elevhälsa där elevhälsans alla funktioner samarbetar med varandra och med lärare och övrig personal för att skapa bra förutsättningar för våra elevers lärande och mående. Vi har goda resultat på både kunskaper och trygghet och har en hög ambition att fortsätta utveckla vårt arbete. Vi arbetar i team och har organiserat oss i årskursvisa arbetslag.
Vår skola ligger granne med Lida Friluftsområde och vi är ofta ute med vår verksamhet och välkomnar utomhuspedagogik.
Skolans vision är: Lustfyllt, meningsfullt, hälsofrämjande lärande för alla!
Du som söker till oss
Du är legitimerad lärare med behörighet i Matematik och NO-ämnen för åk 7-9.
Du har erfarenhet som lärare och gärna av mentorskap.
Du är erkänt skicklig i att skapa relation och kan få med dig elever som utmanar och vara en trygg vuxen.
Du har många olika verktyg för att kunna anpassa din undervisning utifrån elevernas behov och kan förklara på många olika sätt och locka fram lärandesituationer.
Du har en god förmåga att samarbeta och skapa allians med vårdnadshavare.
Du är en driven, nyfiken pedagog som gärna tar dig an utmaningar och provar nya idéer. Du är strukturerad och har en god förmåga att organisera ditt arbete. Tjänsten kräver att du är en tydlig ledare som skapar en trygg lärandemiljö för dina elever, där ömsesidig respekt och samarbete genomsyrar din undervisning. Det ställs stora krav på god samarbetsförmåga med dina kollegor i arbetslag 9 och med övriga lärarkollegor på skolan, samt med ledning, elevhälsa och vårdnadshavare.
Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Flygarvägen 5 (visa karta
)
146 37 TULLINGE Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Anders Westin anders.westin@botkyrka.se 070-1838126 Jobbnummer
9943638