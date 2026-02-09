Servitör/servitris till Duvel Café

Vasagatan 50 Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-02-09


Duvel Café är en restaurang och cocktailbar belägen i anrika lokaler i Stockholm city. Duvel Café är en modern bistro med rötterna i det franska köket, där klassiskt mathantverk möter säsongens råvaror. Vi inspireras av den franska bistrons enkelhet och själ - Vällagad mat, tydliga smaker och en avslappnad atmosfär. Till detta erbjuds ett utsökt utbud av drycker och en cocktailbar i toppklass.
Vi söker dig som är utåtriktad, stresstålig, ambitiös, initiativrik men störst vikt läggs på personligheten. Ambitionsnivån på Duvel Café är hög då det skall vara en upplevelse för gästerna att besöka restaurangen. Bra lön, bra dricks och pensionsavsättning.
Tjänstegrad 80 %. Bra lön och bra dricks.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@pressklubben.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vasagatan 50 Restaurang AB (org.nr 556586-3049), http://www.pressklubben.se
Vasagatan 50 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Pressklubben

Kontakt
Restaurangchef
Michael Zetterqvist
info@pressklubben.se

Jobbnummer
9732805

