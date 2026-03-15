Servitör/Servitris, Sushi-kock sökes
Saigon Corner AB / Servitörsjobb / Borås
2026-03-15
Vi söker en serviceinriktad och flexibel servitör/servitris till vår restaurang. I rollen arbetar du främst med servering och kundservice, men vid behov kan du även hoppa in och hjälpa till i köket som sushi-kock.
Arbetsuppgift:
Ta emot gäster och ge god service
Ta beställningar och servera mat och dryck
Samarbeta med kökspersonalen
Vid behov hjälpa till med enklare sushi-förberedelser och arbete i köket
Vi söker dig som:
Är positiv, stresstålig och serviceinriktad
Kan arbeta i team och har bra kommunikationsförmåga
Har erfarenhet av servering (meriterande)
Har erfarenhet av sushi eller köksarbete (meriterande men inget krav)
Är flexibel och kan hoppa in där det behövs
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och sushi
Flexibla arbetstider
Låter detta intressant? Skicka din ansökan till oss och berätta lite om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: restaurangsaigoncorner@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saigon Corner AB
