Servitör/servitris med erfarenhet sökes

Asiana / Servitörsjobb / Göteborg
2025-11-04


Visa alla servitörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Asiana i Göteborg

Vi söker efter erfaren kassabiträde.

Publiceringsdatum
2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
Servering av mat
Kassa
Lägga topping på sushi
Tillagning av lättare maträtter
Paketering av takeaway beställning.
Vi ser gärna att du har minst 2 års erfarenhet i branschen , är stresstålig och har god samarbetsförmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: asiana.restaurang@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan service".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Asiana

Jobbnummer
9588600

Prenumerera på jobb från Asiana

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Asiana: