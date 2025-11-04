Servitör/servitris med erfarenhet sökes
Asiana / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asiana i Göteborg
Vi söker efter erfaren kassabiträde.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Servering av mat
Kassa
Lägga topping på sushi
Tillagning av lättare maträtter
Paketering av takeaway beställning.
Vi ser gärna att du har minst 2 års erfarenhet i branschen , är stresstålig och har god samarbetsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: asiana.restaurang@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan service". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Asiana Jobbnummer
9588600