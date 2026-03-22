servitör servitris kassapersonal
Panjab Indisk mat AB / Servitörsjobb / Knivsta Visa alla servitörsjobb i Knivsta
2026-03-22
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Panjab Indisk mat AB i Knivsta
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Jobbtitel: Kassapersonal / Servitör / Servitris
Vi söker serviceinriktad och positiv personal till vår indiska restaurang som kassapersonal/servitör/servitris. Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och servera gäster på ett professionellt sätt
• Ta beställningar och hantera betalningar (kort/kontant)
• Servera mat och dryck
• Hålla rent och snyggt i serveringsområdet
• Ge god kundservice Kvalifikationer
• Erfarenhet från restaurang eller serviceyrke är meriterande
• God kommunikationsförmåga
• Förmåga att arbeta i högt tempo
• Grundläggande engelska krävs (andra språk är meriterande)
• Flexibel med arbetstider
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön
• Trevlig arbetsmiljö
• Introduktion och upplärning
Ansök genom att skicka CV till: Vikramjeet Singh Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
0737536968
E-post: dhabba.ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tandoor mahal servitör". Arbetsgivare Panjab Indisk mat AB
(org.nr 559550-0835) Kontakt
vikram singj dhabba.ab@gmail.com 0737536968 Jobbnummer
9811872