Servitör/Servitris för vintersäsong
Nordic Lapland Adventure AB / Servitörsjobb / Kalix
2025-11-15
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå

Vi söker en serviceinriktad och flexibel servitör/servitris för arbete under vintersäsongen med möjlighet till förlängning. Högsäsongen är från 1 december till 15 april och Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till att gästerna får en så trevlig upplevelse som möjligt hos oss.
Arbetet består av att servera Frukost, Lunch & Middag till våra gäster. Ingen dag är den andre lik och vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service till våra gäster.
Det bästa med att jobba vintersäsongen på Frevisören är att få träffa och se alla glada turister som upplever våran fantastiska natur för första gången.
För att söka jobbet: skicka CV och personligt brev till: info@nordiclapland.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@nordiclapland.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Lapland Adventure AB
(org.nr 559077-8808)
Frevisörens Havsbad (visa karta
)
952 95 BÅTSKÄRSNÄS Jobbnummer
9606605