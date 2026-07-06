servitör/Servitris
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2026-07-06
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Servitör / Servitris sökes till Restaurang Agapi Grill & Bar
Vi söker engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
Talar svenska och engelska.
Har erfarenhet av arbete som servitör eller servitris (meriterande).
Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga.
Klarar av att arbeta i ett högt tempo och behåller ett gott bemötande även under stress.
Kan arbeta kvällar och helger.
Vi erbjuder:
Heltid, deltid eller extra vid behov.
Ett trevligt arbetsklimat med härliga kollegor.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, arbetsmoral och vilja att ge våra gäster en förstklassig upplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via e-post och telefon 0736 865939
E-post: info@restaurangagapi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mardo och Varli Handelsbolag
Ringvägen 57 (visa karta
)
118 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Agapi Grill & Bar Kontakt
sulle Haidamous steve69@live.se 0736865939, 0736865939 Jobbnummer
9993272