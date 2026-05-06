Servitör/Servitris
2026-05-06
Servitör/Servitris till Ristorante Villa Romana, Odenplan
Är du en passionerad servisperson som trivs i ett högt tempo och älskar det italienska köket? Vi söker nu en ny kollega till vårt team på Odenplan!
Om oss Ristorante Villa Romana är en charmig och livlig italiensk mötesplats i hjärtat av Stockholm. Vi stolta över att leverera en förstklassig upplevelse till våra gäster genom god mat, noga utvalda viner och ett personligt bemötande. Hos oss arbetar du i en trivsam miljö med ett sammansvetsat och professionellt team.
Vi erbjuder
Trygghet: Vi följer kollektivavtal.
Arbetsmiljö: En fartfylld och rolig arbetsplats med högt i tak.
Schema: Tjänsten avser ett rullande schema med fokus på kvällspass, cirka 3-4 kvällar per vecka. Vi har öppet för lunch (11-14) och middag alla dagar i veckan.
Vem söker vi? Vi söker dig som är en utpräglad lagspelare med ett genuint intresse för service.
Erfarenhet: Du har tidigare erfarenhet av à la carte-servering (krav).
Kunskap: Du har goda kunskaper inom vin och försäljning (starkt meriterande).
Personlighet: Du är social, flexibel och har ett öga för de små detaljerna som gör den stora skillnaden för gästen.
Språk: Du talar och förstår svenska och engelska obehindrat.
Ansökan Låter detta som rätt steg för dig? Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan!
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar om din tidigare erfarenhet till: reservation@trattoriavillaromana.se
Märk din ansökan med: "Servitör/Servitris Stockholm"
Välkommen med din ansökan!
Med vänliga hälsningar, Ristorante Villa Romana Odenplan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: reservation@trattoriavillaromana.se
Arbetsgivare Trattoria Romana AB
(org.nr 559221-6682)
Odengatan 85 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM
Ristorante Villa Romana Odenplan
