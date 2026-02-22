Servitör/servitris
2026-02-22
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Rusthållargården AB i Höganäs
Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg med verksamhet året om.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler, restaurangkapacitet för ca 200 gäster och Spa. Under våren öppnar vi en ny spamiljö med utomhuspooler samt ett nytt restaurangkoncept - Nanny 's.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i ett familjeägt företag och leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av servering i restaurangservering. Meriterande är om du har arbetat med bordsservering samt är mat- och vinintresserad, gärna med vinkunskap. Du är ansvarstagande och har en positiv attityd och ett engagemang för uppgiften och att leverera det lilla extra för våra gäster.
Som medarbetare i restaurangen är du en del av ett team som har hand om lunch- och middagsservering till våra konferens- och privatgäster samt framdukning av konferensfika Arbetet innebär både buffé och bordsservering, förberedelser samt disk och efterarbete.
Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Vi söker två deltidstjänster om 75% med start i april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: restaurangen@rusthallargarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Rusthållargården AB
(org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta
)
263 73 ARILD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel Kontakt
Restaurangchef
Kia Gunsdotter restaurangen@rusthallargarden.se Jobbnummer
