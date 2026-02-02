Servitör/Servitris
Miss Voon Sweden AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miss Voon Sweden AB i Uppsala
, Stockholm
, Växjö
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi på Miss Voon i Uppsala söker att förstärka vårt matsalsteam med 1 servitris/servitör.
Vi skapar upplevelser för att engagera alla sinnen där mat, dryck, service och atmosfär bildar helheten. Med ena foten i Japan och andra i resten av östasiatisk matkultur.
En stor prioritering för vårt team är trivsel på jobbet och en stor vikt läggs i allas gemensamma ansvar att bidra till en god stämning och en bra teamanda. Detta kombinerat med en hög kvalité på service söker vi i vår nya kollega!
Vi ser gärna att man har minst 2 års erfarenhet av service på a la carte restaurang, meriterat är även om man har arbetat med asiatisk /asian fusion mat och dryck förut.
Denna tjänst är på deltid 50% ca 4 kvällar i veckan, vardagar och helg. Alla söndagar är lediga.
Tjänsten gäller från 1 mars tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Startdatum enligt överenskommelse.
Välkomna med er ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: linnea.svantesson@missvoon.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miss Voon Sweden AB
(org.nr 559328-2998)
Suttungs gränd 6 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Miss Voon Uppsala Jobbnummer
9718800