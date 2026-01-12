Servitör/Servitris
Lapponia Group AB / Servitörsjobb / Håbo Visa alla servitörsjobb i Håbo
2026-01-12
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lapponia Group AB i Håbo
#jobbjustnu
Restaurang Elektrataverna är en hög klassad kvälls restaurang som serverar grekiska specialiteter och inte bara, på menyn finns även internationella maträtter.
Elektrataverna är en väl omtyckt matställe med ett stort antal trogna besökare.
Nu behöver vi anställa ytligare en person till serveringen.
Krav på att du är en social person samt att du behärskar det svenska språket på ett bra sätt.
Anställningen gäller kvällar och helger då det är mest arbete med A la Carte-menyn, detta innebär att du som visar intresse skall kunna dokumentera din arbetserfarenhet inom restaurang samt serverings uppgifter
Vara respektfull och intresserad av gästerna och deras önskemål samt kunna ge de den rätta informationen av restaurangens utbud och vara på alerten när detta behövs.
Du kommer att genomgå kassa utbildning samt bli informerad av serverings ansvarige på hur du skall jobba med den befintliga teamet.
Du kommer att vara sysselsatt enligt schema, var förbered på att det är kvällspass och helger som gäller. Har du frågor, så är du välkommen att komma till oss i restaurangen tisdag tom söndag mellan kl 15.00 - 18.00
Observera telefonkontakt samt email besvaras inte endast personlig besök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Personligt besök
E-post: petros59@hotmail.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lapponia Group AB
(org.nr 556996-8059)
Stockholmsvägen 16 (visa karta
)
746 33 BÅLSTA Arbetsplats
Elektra Taverna Jobbnummer
9679943