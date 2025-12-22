Servitör/ servitris
Trialogue AB / Servitörsjobb / Karlstad
2025-12-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vi söker en glad och serviceinriktad servitör/servitris till vårt team!
Du har ett genuint intresse för mat, dryck och gästservice, och trivs i en miljö med glada medarbetare.
Tidigare erfarenhet är ett krav - rätt inställning är viktigast.
Tjänsterna är heltid / deltid enligt överenskommelse.
Flexibla arbetstider där kvälls samt helgarbete förekommer.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till via angiven mailadress.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: Personal@restaurangnapoli.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trialogue AB
(org.nr 556960-1668)
Nygatan 2
)
652 20 KARLSTAD Arbetsplats
Restaurang Napoli Jobbnummer
9658725