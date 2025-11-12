Servitör/Servitris
Stekhuset Kom Snart Igen AB / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2025-11-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stekhuset Kom Snart Igen AB i Kalmar
Hej,
Vi på Stekhuset i Kalmar Skeppsbron 1, är på jakt efter 1-2 erfarna servitörer eller servitriser som kan stärka vårt team. Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet inom servering och som trivs med att arbeta i en dynamisk och trivsam miljö.
Tjänsten omfattar arbete under kvällar och helger, och vi erbjuder timanställning / behovsanställning. Om du är intresserad och känner att du passar in i vår familjära atmosfär, vill vi gärna att du skickar din CV till vår e-mail adress, info@stekhusetikalmar.se
. eller ring till oss efter kl 1700 dagligen och boka en intervju.
Ser fram emot att höra från dig!
Team Stekhuset! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@stekhusetikalmar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servisen 1". Arbetsgivare Stekhuset Kom Snart Igen AB
(org.nr 556545-2926)
Skeppsbron 1 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9600939