Servitör/servitris
Turkisk Sultan Kolgrill AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-11-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Turkisk Sultan Kolgrill AB i Göteborg
Nu söker vi, Turkisk Sultan Kolgrill AB, en servitör/servitris till vårt fantastiska team.
Turkisk Sultan Grill AB som serverar mat från det turkiska köket.
Vi söker dig som kan hantera flera uppgifter på en och samma gång samt vara noggrann och serviceminded. Du trivs med att arbeta i högt tempo.
Jobbet går ut främst på att ta emot kunder, ta emot beställningar, servera, plocka samt städa.
Vi söker någon som kan jobba OMGÅENDE!
Tjänsten är heltid
Stor fördel om du, utöver svenska, även talar turkiska eller arabiska.
Ansökan skickas till rajanmoussa2@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: rajanmoussa2@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turkisk Sultan Kolgrill AB
(org.nr 559055-4076), http://www.sultangrill.se
Hisingsgatan 28-30 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9584480