Servitör/Servitris

2025-09-17
Vi söker nu serviceinriktade och engagerade servitörer/servitriser till en av våra kunder i Uppsala.
Detta är en flexibel deltidsroll som passar dig som vill kombinera studier eller annan sysselsättning med ett socialt och roligt arbete inom restaurangbranschen.Dina arbetsuppgifter
Servera mat och dryck till gäster
Ta emot beställningar och ge service med ett leende
Duka fram och plocka undan
Bidra till en trivsam atmosfär i restaurangen
Samarbeta med kollegor för att ge gästerna en härlig upplevelse
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor
Har en positiv inställning och hög arbetsmoral
Trivs i en fartfylld miljö och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Kan arbeta kvällar och helger
Behärskar svenska och engelska i tal
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete inom restaurang, café eller service
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier
Ett härligt team och en arbetsplats med bra gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangbranschen
Marknadsmässig timlön och avtalsenliga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
