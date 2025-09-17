Servitör/Servitris

Hirely AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-09-17


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Uppsala, Sigtuna, Österåker, Enköping, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-17

Om tjänsten
Vi söker nu serviceinriktade och engagerade servitörer/servitriser till en av våra kunder i Uppsala.
Detta är en flexibel deltidsroll som passar dig som vill kombinera studier eller annan sysselsättning med ett socialt och roligt arbete inom restaurangbranschen.

Dina arbetsuppgifter
Servera mat och dryck till gäster

Ta emot beställningar och ge service med ett leende

Duka fram och plocka undan

Bidra till en trivsam atmosfär i restaurangen

Samarbeta med kollegor för att ge gästerna en härlig upplevelse

Vi söker dig som

Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor

Har en positiv inställning och hög arbetsmoral

Trivs i en fartfylld miljö och kan hantera flera uppgifter samtidigt

Kan arbeta kvällar och helger

Behärskar svenska och engelska i tal

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av arbete inom restaurang, café eller service

Vi erbjuder

Ett flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier

Ett härligt team och en arbetsplats med bra gemenskap

Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangbranschen

Marknadsmässig timlön och avtalsenliga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9512657

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: