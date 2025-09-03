Servitör / servitris
Sorsele River Hotel AB / Servitörsjobb / Sorsele
2025-09-03
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sorsele River Hotel AB i Sorsele
Sorsele River Hotel AB är ett familjeägt företag som drivs av Elenor & Per-Åke Gustavsson sedan 2006. Hotellet har 34 rum och en restaurang med plats för ca 180 gäster. Under vintersäsongen arbetar vi med bilevent där vi möter gäster från hela världen så nu söker vi fler arbetskamrater inför säsongsstarten.
Vi söker nu serveringspersonal inför vår eventsäsong 2026
Vi söker dig som kan jobba både självständigt men också i team. Vi kan erbjuda dig ett roligt och varierande jobb med tempo och stort fokus på kvalitet och service.
Du talar bra svenska och engelska, tyska är meriterande.
Arbetsuppgifterna innefattar servering under frukost, lunch samt middagar.
Arbetstiderna varierar (morgon, kväll & helg) men vi försöker efter önskemål att anpassa schemat individuellt.
Anställningsperiod: Del- och heltid 5 januari 2026 -31 mars 2026 med chans till förlängning.
Lön enligt kollektivavtal
Lämpliga kvalifikationer för Dig som söker är:
• är äkta i ditt bemötande av människor
• vara fyllda 18 år då tjänsten innebär kassaarbete.
• alltid beredd att ge det lilla extra
• utbildning eller erfarenhet inom branschen
• tala svenska obehindrat i tal och skrift.
• behärska engelska och gärna tyska fler språk är en merit.
• ett plus är om du har B körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: elenor@sorseleriverhotel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele River Hotel AB
556647-9738
Hotellgatan 2
)
924 31 SORSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hotellchef
Elenor Gustavsson elenor@sorseleriverhotel.se 095212150, 0702887894 Jobbnummer
9490922