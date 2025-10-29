Servitör / Servitris - Heltid
2025-10-29
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du serviceinriktad, social och trivs i en fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Vår kund i Uppsala söker nu en engagerad servitör/servitris på heltid som vill bli en del av ett trevligt och sammansvetsat team.
Om rollen
Som servitör/servitris är du restaurangens ansikte utåt och spelar en viktig roll i att ge gästerna en positiv upplevelse. Du arbetar med allt från att ta emot beställningar och servera mat och dryck till att säkerställa att gästerna alltid känner sig väl omhändertagna.
Du kommer att arbeta både dagtid, kvällar och helger enligt schema.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Ta emot och servera mat- och dryckesbeställningar
Ge gästerna förstklassig service och en trivsam upplevelse
Hjälpa till att hålla ordning och rent i matsalen
Hantera betalningar och kassa
Samarbeta med kök och kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från restaurang, café eller serviceyrke
Är utåtriktad, positiv och gillar att möta människor
Trivs i ett högt tempo och har ett öga för detaljer
Har goda kunskaper i svenska och gärna engelska
Är flexibel och tycker om att arbeta i team
Meriterande
Erfarenhet av bordsservering eller arbete inom á la carte
Baristakunskaper eller erfarenhet av dryckesservering
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Ort: Uppsala
Arbetstider: Varierande, dag/kväll/helg enligt schema
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i ett härligt team
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att växa inom restaurangbranschen
Personalrabatter och andra förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Detta är ett heltidsjobb.
