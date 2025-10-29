Servitör / Servitris - Heltid

Hirely AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-10-29


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Uppsala, Sigtuna, Österåker, Enköping, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du serviceinriktad, social och trivs i en fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker!
Vår kund i Uppsala söker nu en engagerad servitör/servitris på heltid som vill bli en del av ett trevligt och sammansvetsat team.

Om rollen

Som servitör/servitris är du restaurangens ansikte utåt och spelar en viktig roll i att ge gästerna en positiv upplevelse. Du arbetar med allt från att ta emot beställningar och servera mat och dryck till att säkerställa att gästerna alltid känner sig väl omhändertagna.

Du kommer att arbeta både dagtid, kvällar och helger enligt schema.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Arbetsuppgifter
Ta emot och servera mat- och dryckesbeställningar

Ge gästerna förstklassig service och en trivsam upplevelse

Hjälpa till att hålla ordning och rent i matsalen

Hantera betalningar och kassa

Samarbeta med kök och kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde

Vi söker dig som

Har tidigare erfarenhet från restaurang, café eller serviceyrke

Är utåtriktad, positiv och gillar att möta människor

Trivs i ett högt tempo och har ett öga för detaljer

Har goda kunskaper i svenska och gärna engelska

Är flexibel och tycker om att arbeta i team

Meriterande

Erfarenhet av bordsservering eller arbete inom á la carte

Baristakunskaper eller erfarenhet av dryckesservering

Om anställningen

Omfattning: Heltid

Ort: Uppsala

Arbetstider: Varierande, dag/kväll/helg enligt schema

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

En trivsam arbetsmiljö i ett härligt team

Trygg anställning med kollektivavtal

Möjlighet att växa inom restaurangbranschen

Personalrabatter och andra förmåner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Jobbnummer
9578826

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: