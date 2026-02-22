Servitör/Servisvikarie YumYum City
2026-02-22
Servitör/Servisvikarie sökes till YumYum i Västerås
Vill du bli en del av vårt team på YumYum?
YumYum är en restaurang belägen på Smedjegatan 5 i Västerås City. Vi söker nu en servitör/servisvikarie som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till en positiv upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har hög känsla för service och sätter kunden i fokus
Är stresstålig och kan arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv teamkänsla
Är noggrann med hygien och ordning
Alltid gör ditt bästa och tar ansvar i arbetet
Tidigare erfarenhet inom restaurang/servering är meriterande, men inget krav. Är du snabblärd, driven och villig att utvecklas är du varmt välkommen att söka.

Publiceringsdatum: 2026-02-22

Kvalifikationer
Du bor i Västerås (då arbetet är förlagt här)
Du talar svenska och engelska flytande
Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas inom restaurangbranschen.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till YumYum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: City@yumyum.se

Arbetsgivare: Yum Yum City AB
