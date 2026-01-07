Servitör / Bar Staff - Oakberry Sverige
Om Jobcenter
Jobcenter är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och kompetensförsörjning. Med ett rikstäckande nätverk och över 60 kontor erbjuder vi företag en helhetslösning för att hitta rätt personal. Vi arbetar nära både kandidater och arbetsgivare och har lång erfarenhet av servicebranschen, vilket gör oss till en trygg partner genom hela rekryteringsprocessen.
OAKBERRY öppnar i Malmö & Göteborg - vi söker personal!
OAKBERRY, ett av världens snabbast växande açaí-koncept, etablerar nu sina första enheter i Malmö och Göteborg. Vi söker därför glada, serviceinriktade och engagerade medarbetare som vill vara med från start och forma upplevelsen för våra gäster.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ge förstklassig service
Förbereda och servera bowls, smoothies och drycker
Skapa en ren och trivsam butiksmiljö
Kassahantering
Bidra till energi och teamwork i butikenKvalifikationer
Erfarenhet från café, restaurang eller butik är meriterande - men inte ett krav
Positiv, ansvarstagande och serviceorienterad
Trivs i ett högt tempo och har lätt att samarbeta
Flexibel för arbete på dag, kväll och helg
Vi erbjuder
En rolig och modern arbetsmiljö
Utbildning i OAKBERRYs produkter och koncept
Möjlighet att växa i ett internationellt varumärke
Trygga och schyssta arbetsvillkorSå ansöker du
Rekryteringen sköts helt av Jobcenter.
Vi behandlar inte ansökan som kommer in via mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
