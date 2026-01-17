Servitör
Vi söker servicepersonal - Roppongi, centrala Göteborg
Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker servicepersonal till vår restaurang. Du bör vara serviceinriktad, stresstålig och trivas med att arbeta i team. Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Bra team och arbetsmiljö
Plats: Roppongi, centrala Göteborg
Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare arbetsplatser, språk och ålder - till:sebastian@roppongi.seberk@roppongi.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: sebastian@roppongi.se Omfattning
