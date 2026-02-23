Servispersonal
2026-02-23
Vi söker en extra servtris/servitör till vår restaurang Krog Axet. Främst bordsservering men även bar och tillhörande kringuppgifter. Du ska vara en bra teamplayer och gilla högt tempo och gärna ha lite erfarenhet.
Krog Axet är en modern kvarterskrog där vi är stolta över vår service och vår passion för mat och dryck. Erfarenhet är bra, men ännu viktigare är det med ett intresse för service, mat och dryck och enn bra inställning och en vilja att utvecklas.
Vi söker en extra person till vårt serviceteam, ca en kväll i veckan just nu och mer under sommaren. Kvällar och helger så det går utmärkta att kombinera med studier. Vi ser gärna att du vill stanna hos oss under en längre period.
Vi vet att vår personal är det viktigaste vi har så vi kommer ta hand om dig väl. Vi jobbar tillsammans och tar hand om varandra.
Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: krogaxet@gmail.com Arbetsgivare Restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset AB
(org.nr 556850-8625)
Bratteråsgatan 38 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
Krog Axet Jobbnummer
9757862