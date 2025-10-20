Servis till Tacos & Tequila
Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Tacos & Tequila är en texas-mexikansk taverna med avslappnad stämning, där kärleken till tacos, margaritas och tequila står i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för restaurangyrket, mat och dryck. Vi söker en glädjespridare, någon som älskar mötet med människor och som har en naturlig känsla för service i fingertopparna som också märks i gästbemötandet. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet i branschen vilket har gett dig en god förståelse för vad som krävs för en gästupplevelse i toppklass.
Som servis hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen. Du guidar gäster genom menyer och dryckesval, serverar med stolthet och ser till att varje detalj sitter. Du är van att hålla tempot uppe när det krävs, samtidigt som du aldrig tappar bort leendet eller den personliga touchen.
Är du redo att höja ribban och skapa minnesvärda gästupplevelser, är det här din chans att glänsa. För oss är det din personlighet som kommer göra skillnaden. En positiv attityd och viljan att ge det lilla extra är nyckeln.
Omfattning: Deltid ca 30 h/v
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Spana in oss här www.Tacosandtequila.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417) Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Kontakt
Michaela Johansson michaela@avkr.se Jobbnummer
9564081