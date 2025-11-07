Servis
2025-11-07
Har du ett stort intresse för mat och vin? Gillar du service, ansvar och att ta hand om gäster? Då kommer du passa bra i teamet på Logen! Restaurang Logen lagar genuin och lantlig mat till våra vingårdsgäster, alla dagar i veckan. Kökschef Caroline Johansson har skapat en härlig hemma-hos-känsla där alla är välkomna. På morgonen serverar vi vår stora frukost, som några timmar senare övergår i vingårdslunch. Kvällen avslutas med vår 4-rätters gårdsmeny, med lokala drycker och vinpaket.
OM DIG
Stort intresse för mat och vin.
Fokus på gäst och naturlig talang för värdskap
Du är driven, påläst och har ett bra öga för detaljer.
Du kan jobba dagtid såväl som kvällar och helger.
FAKTA
Omfattning: 75% (jobb varannan helg)
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Omgående eller efter överenskommelse
Körkort och bil är nästintill nödvändigt eftersom det inte går någon lokaltrafik till Ästad Vingård.
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen vinproduktion. I huvudsak odlas druvan Solaris med fokus på mousserande vin. På gården finns 82 rum för övernattande gäster, samt konferensmöjligheter för 100+ deltagare. Här finns även Sinnenas Spa som inspirerats av de omgivande naturreservaten Åkulla bokskogar. Restaurangerna Logen och Smakbaren serverar allt från frukost till lunch, mellanrätter och middag. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG. Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen och ligger strax utanför Varberg.
SÖK TJÄNSTEN
Tjänsten tillsätts omgående. Sök idag genom att fylla i dina uppgifter via formuläret! Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!
Ilir Sena, restaurangchef
ilir@astadvingard.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
