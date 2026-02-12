Servis - Butcher Boys Bbq
2026-02-12
Du kan golvet. Du gillar tempo. Du är inte rädd för tryck, tallrikar eller tydliga smaker.
Tjena Charlie här!
Vi söker servis som vill jobba på riktigt, i en matsal där energi, timing och kvalitet är standard. BBQ är vår grej men du behöver inte vara "brisket-professor" från dag ett. Du behöver vara proffs, läsa rummet och vilja bli vassare.
Du får: ett seriöst team, bra tryck, schyssta gäster och en arbetsplats där du syns när du levererar.
Du är: snabb, lugn under stress, social utan att bli kladdig, och allergisk mot slarv. Du tar ansvar för helheten, inte bara din station.
Skicka kort om dig + CV till [din mail] eller DM. Märk: SERVIS.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: info@butcherboysbbq.se
Detta är ett heltidsjobb.

Karstorp Konferenscenter AB
Kristallvägen 1
541 42 SKÖVDE Körkort
