Servis - Butcher Boys Bbq

Karstorp Konferenscenter AB / Servitörsjobb / Skövde
2026-02-12


Visa alla servitörsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karstorp Konferenscenter AB i Skövde

Du kan golvet. Du gillar tempo. Du är inte rädd för tryck, tallrikar eller tydliga smaker.
Tjena Charlie här!
Vi söker servis som vill jobba på riktigt, i en matsal där energi, timing och kvalitet är standard. BBQ är vår grej men du behöver inte vara "brisket-professor" från dag ett. Du behöver vara proffs, läsa rummet och vilja bli vassare.
Du får: ett seriöst team, bra tryck, schyssta gäster och en arbetsplats där du syns när du levererar.
Du är: snabb, lugn under stress, social utan att bli kladdig, och allergisk mot slarv. Du tar ansvar för helheten, inte bara din station.
Skicka kort om dig + CV till [din mail] eller DM. Märk: SERVIS.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@butcherboysbbq.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karstorp Konferenscenter AB (org.nr 556666-5450)
Kristallvägen 1 (visa karta)
541 42  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Butcherboysbbq

Jobbnummer
9739922

Prenumerera på jobb från Karstorp Konferenscenter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karstorp Konferenscenter AB: