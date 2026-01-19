Servicevärd till sommaren i Ljungby
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Är du redo för en sommar som betyder något på riktigt?
Som servicevärd är du en viktig del av vården. Du ser till att måltider fungerar smidigt, miljön är trivsam och material finns på plats så att vårdpersonalen kan fokusera på patienterna.
Dina uppgifter:
* Hantera måltider och skapa en trevlig måltidsmiljö. Du ser till att köket är rent och ordnat, samt förbereder inför måltider och fika. Du ansvarar för att hämta och lämna matvagnar samt för att distribuera måltider till patienterna.
* Hålla ordning i patientkök och personalrum.
* Fyll på nödvändiga förbrukningsmaterial och hantera avfall.
* Hjälpa till med städning vid patienters hemgång och förebygga smittspridning.
Arbetstiderna varierar beroende på verksamheten du placeras i. Du behöver vara beredd att arbeta alla dagar i veckan, med skift som kan omfatta dag-, kvälls- och nattpass (måndag-söndag).Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
* Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
* Är prestigelös och serviceinriktad.
Meriterande: Erfarenhet från service, lokalvård eller vård. Vi ser gärna att du kan arbeta som timavlönad innan semestervikariatet startar.
Är du redo att ta klivet in i en meningsfull vardag där varje dag räknas?
Skicka din ansökan redan idag, vi rekryterar löpande!
Notera!
I en del av vår rekryteringsprocess kommer vi använda oss av ett verktyg som heter Hubert.
Hubert är en AI-assistent som via strukturerade, automatiska och kompetensbaserade chattintervjuer hjälper rekryteringsansvarig att effektivisera och skapa en mer datadriven och fördomsfri rekryteringsprocess.
Den kommer endast fungera som ett komplement och inte ersätta mänsklig rekryteringspersonal i processen.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 794/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regiongemensamt Kontakt
HR- specialist
Josefina Ågren 0470- 58 69 34 Jobbnummer
9690291