Projektledare för Lokalnätsprojekt i Västra Svealand
Ellevio Sverige AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2026-08-05
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Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vi söker nu en projektledare till vår projektverksamhet inom Låg - och/eller Mellanspänning med placering i Värmland eller Västergötland.
Om rollen som Projektledare
Tillsammans arbetar vi med våra projekt i våra elnätsområden inom Västra Svealand. Du får här möjlighet att ta ett helhetsansvar för genomförandet av våra investeringsprojekt – från framtagandet av ett projekt till beställning, ett ansvar som följer med till en färdig anläggning. Du kommer arbeta i en fin arbetsgrupp som finns utstationerade inom vårt geografiska område. Du kommer att ansvara för och driva tekniska-, kommersiella frågor i dialog med intressenter både internt och externt.
I din roll kommer du ansvara för nya- och reinvesteringsprojekt inom vårt distributionsnät. I rollen ingår även att säkerställa hög kvalitet på produktionstider, ekonomi, arbetsmiljö och byggteknisk standard. Du kommer att jobba med beställningar, uppföljning, dokumentering av projekten, godkännande av beredningshandlingar och entreprenadkalkyler.
"Som projektledare hos oss inom Projekt är du en del av ett team som har en härlig, prestigelös och hjälpsam stämning. I rollen kommer du jobba självständigt vilket ger dig mycket frihet under ansvar och du får stora möjligheter att själv planera din tid. Hos oss får du vara med i hela projektgenomförandet, jobba i ett team med bred kompetens och utvecklas med uppgiften. Vi erbjuder en arbetsmiljö där våra medarbetare får växa och ta del av både ledarskaps- och teamutveckling."
• Chef Lokalnätsprojekt i Västra Svealand, Åsa Alsing
För att du ska passa och trivas i rollen
För att du ska trivas och utvecklas hos oss bör du vara lösningsorienterad och drivande i dina projekt. Du behöver ha ett noggrant och ett strukturerat arbetssätt, trivas med att skapa nya kontakter samt tycka om att samarbeta med andra. Detta är viktigt för en stor del av din roll innebär att samarbeta med andra och samverka i projekten samt även vara en del av att utveckla lokalnät inom Ellevio.
Du är tydlig i din kommunikation och i projekten och du drivs av att uppnå mål med hög kvalitet och du har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift. För oss är det viktigt att hitta rätt person och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet och du har tidigare arbetat inom energibranschen.
Du har tidigare arbetat med nätplanering, projektering eller beredning
Du har tidigare arbetat med elnät och har erfarenhet av säkerhets- och miljöarbete
Du har tidigare arbetat med projektledning, arbetsledning eller drivit andra typer av projekt – för oss är det viktigaste att du har god förståelse och kunskap om hur du driver projekt från början till slut
Systemvana och gärna erfarenhet från något projektverktyg
För denna tjänst behöver du kunna kommunicera väl i svenska i såväl tal som skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande kompetenser:
Du har god lokalkännedom inom Värmland och/eller Västra Svealand
Det är även meriterande om du har erfarenhet av entreprenadjuridik
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag - för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
På Ellevio ser vi våra kontor som en viktig mötesplats där vi tillsammans bygger kultur, delar idéer och samarbetar. Du förväntas därför tillbringa merparten av din arbetstid på kontoret. Vi erbjuder samtidigt ett flexibelt arbetssätt som värnar om en god balans i vardagen samt många andra fina förmåner. Läs gärna mer här https://www.ellevio.se/link/faf5bb8630d84a659a1f9d031b548f1d.aspx
Om du vill ta reda på mer: https://www.ellevio.se/link/f890c8e9a771424584d588de61764e64.aspxhttps://www.ellevio.se/link/6d59698fa9bd444790cbcb9314f4f47d.aspx https://www.ellevio.se/link/55754ba1067e4edf8c256e93aa57c351.aspx
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt – skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 6 september. Fram till och med vecka 32 är vi på semester men återkommer till dig så snart vi kan efter det.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Alsing på asa.alsing@ellevio.se
eller på tel. 070-3020408. Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta vår rekryterare Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning. Vi sköter rekryteringen internt och undanber oss därför kontakt från externa leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio Sverige AB
(org.nr 559414-0542), https://www.ellevio.se/
653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
10023637