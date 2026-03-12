Servicetekniker vattenreningssystem
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Driftmaskinistjobb / Stockholm
2026-03-12
Servicetekniker
Vill du arbeta praktiskt med teknik som gör verklig skillnad? Som servicetekniker arbetar du med installation, drift och service av vattenreningssystem hos kunder runt om i Sverige. Du får ett varierat arbete där du löser tekniska utmaningar, arbetar både självständigt och i team - och bidrar till hållbara lösningar som gör skillnad för både människor och miljö.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
I rollen ansvarar du för installation, service och drift av vattenreningsanläggningar ute hos kund. Arbetet är varierat och innebär både praktiskt arbete i fält och nära samarbete med kollegor och projektledare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och etablering av vattenreningssystem
Service, underhåll och funktionskontroller
Säkerställa att rätt material och komponenter finns på plats
Hantera utbyte och service av komponenter
Förbereda material och utrustning inför nya projekt
Du får en introduktion genom interna utbildningar och upplärning i fält.
Vem vi söker
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och gillar att lösa problem. Tidigare erfarenhet från exempelvis bygg, el, VVS eller liknande är meriterande.
Vi tror att du:
Har ett tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har lätt för att skapa förtroende i kontakt med kunder
Tjänsten innebär arbete ute i fält, därför krävs B-körkort och möjlighet att resa inom Sverige.
Vi erbjuder
En varierad roll i ett växande bolag
Goda möjligheter till utveckling
Ett engagerat team och en inkluderande arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag, bonusprogram och subventionerad lunch
Flexibla arbetstider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376418-1889824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Götgatan 78 (visa karta
)
118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9794245