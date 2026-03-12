Servicetekniker vattenreningssystem

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Driftmaskinistjobb / Stockholm
2026-03-12


Visa alla driftmaskinistjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm, Enköping, Eskilstuna, Västerås, Köping eller i hela Sverige

Servicetekniker
Vill du arbeta praktiskt med teknik som gör verklig skillnad? Som servicetekniker arbetar du med installation, drift och service av vattenreningssystem hos kunder runt om i Sverige. Du får ett varierat arbete där du löser tekniska utmaningar, arbetar både självständigt och i team - och bidrar till hållbara lösningar som gör skillnad för både människor och miljö.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Om tjänsten
I rollen ansvarar du för installation, service och drift av vattenreningsanläggningar ute hos kund. Arbetet är varierat och innebär både praktiskt arbete i fält och nära samarbete med kollegor och projektledare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Installation och etablering av vattenreningssystem

Service, underhåll och funktionskontroller

Säkerställa att rätt material och komponenter finns på plats

Hantera utbyte och service av komponenter

Förbereda material och utrustning inför nya projekt

Du får en introduktion genom interna utbildningar och upplärning i fält.
Vem vi söker
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och gillar att lösa problem. Tidigare erfarenhet från exempelvis bygg, el, VVS eller liknande är meriterande.
Vi tror att du:

Har ett tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete

Är ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Har lätt för att skapa förtroende i kontakt med kunder

Tjänsten innebär arbete ute i fält, därför krävs B-körkort och möjlighet att resa inom Sverige.
Vi erbjuder
En varierad roll i ett växande bolag

Goda möjligheter till utveckling

Ett engagerat team och en inkluderande arbetsmiljö

Friskvårdsbidrag, bonusprogram och subventionerad lunch

Flexibla arbetstider

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376418-1889824".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Götgatan 78 (visa karta)
118 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9794245

Prenumerera på jobb från Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB: