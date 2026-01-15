Servicetekniker Uppsala
Mjölkteknik Öst AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2026-01-15
Vi söker en ny stjärna till vårt team av servicetekniker.
I denna roll utgår du ifrån hemmet och planerar ditt dagliga arbete med målsättningen att ha nöjda kunder. Efter introduktion och utbildning hos oss så kommer du att självständigt ansvara för service och underhåll av våra kunders mjölkningsrobotar samt övrig automatiserad utrustning för djurhållning och utfodring.
Vi kan erbjuda dig ett väldigt självständigt och ansvarsfullt arbete i ett företag som växer. Vi lovar dig också många trevliga kollegor och kunder samt möjligheten att arbeta i en unik miljö. Arbetet utförs huvudsakligen inom området mekanik, el, pneumatik och data.
För att optimalt kunna hantera kunderna i ditt distrikt ser vi gärna att du bor i eller närområde till Uppsala.
I arbetet ingår periodvis beredskapstjänstgöring för att lösa akuta reparationer under kväller/helger etc.
För att trivas som servicetekniker hos oss ser vi gärna att du har ett stort tekniskt intresse med en nyfiken problemlösarattityd. Du är duktig på att bygga relationer och motiveras av att tillgodose dina kunders önskemål. Om du dessutom är noggrann, duktig på att planera och har bra egen drivkraft ("motor") så är vi övertygade om att du skulle passa in hos oss!
Anställningen kräver B-körkort, att du pratar svenska flytande, behärskar engelska i tal och skrift samt har god datavana.
Tidigare erfarenhet av arbete med djur inom lantbruk är meriterande men inget krav.
Vi tillämpar löpande urval och rekryterar så snart vi hittar rätt kandidat. Urvalsprocessen påbörjas omgående och sker fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölkteknik Öst AB
(org.nr 556688-9779), https://lelycentervastervik-1747033674.teamtailor.com
753 20 (visa karta
)
753 20 UPPSALA
Lely Center Västervik
9687093