Servicetekniker till Toveko Cleaning System AB
2026-03-24
Servicetekniker / Montör till Toveko Cleaning Systems ABPubliceringsdatum2026-03-24Om företaget
Toveko Cleaning Systems erbjuder innovativa lösningar för vatten- och avloppsrening samt effektiv energiproduktion. Våra anpassade system hanterar allt från dagvatten till industriellt avloppsvatten, och vi säkerställer hög reningsgrad med avancerad teknologi och noggrant utformade processer. Med över 30 års erfarenhet och ledande inom kontinuerlig sandfiltrering, strävar vi efter att skapa en hållbar miljö för framtida generationer.
I januari 2023 blev Toveko en del av Birgerssons Holding där även BGC-PLÅT AB ingår.Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker/montör hos oss har du en varierad roll som omfattar allt från montage i verkstaden till service ute hos kund. Du ansvarar för att bygga samman våra system i vår verkstad i Horndal, samt utför installationer och service på plats för att säkerställa att anläggningarna fungerar optimalt.
I rollen ingår även elmontage och felsökning, där du arbetar med att koppla el till färdiga skåp utifrån ritning.
Tjänsten är en heltidstjänst förlagd till dagtid. Du utgår från vår bas i Horndal, men rollen innebär också spännande uppdrag runt om i landet där övernattning förekommer i perioder (uppskattningsvis 20 nätter per år).Kvalifikationer
Är du en praktiskt lagd problemlösare som trivs med verkstadsarbete kombinerat med uppdrag ute på fältet? Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad för miljön? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och har ett starkt driv att alltid leverera med kvalitet. Som person är du händig och trivs med att lösa tekniska problem. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en stor framgångsfaktor att du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har praktisk erfarenhet och trivs med fysiskt arbete (tunga lyft kan förekomma).
• Har teknisk förståelse och gärna viss elkunskap, även om elbehörighet inte är ett krav.
• Är initiativtagande, kreativ och har ett naturligt lösningsfokus.
• Innehar B-körkort. Har du utökat B-körkort är det meriterande, men vi erbjuder även möjligheten att ta detta via oss.
Hos oss får du chansen att växa i en varierad arbetsmiljö där varje dag erbjuder nya utmaningar. Vi värdesätter din förmåga att se möjligheter och vårt mål är att ge dig de verktyg och förutsättningar du behöver för att utvecklas tillsammans med oss på Toveko.
Så ansöker du
Toveko Cleaning System AB har valt att samarbeta med Louwin AB i den här rekryteringen.
Välkommen med din ansökan till: info@louwin.se
och bifoga personligt brev och CV.
Skicka din ansökan snarast möjligt, dock senast 2026-04-12. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@louwin.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TOVEKO".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Louwin AB
(org.nr 559567-4002), https://toveko.se/
774 68 HORNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toveko Cleaning System AB
9815329