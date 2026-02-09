Servicetekniker till Sorma i Norrköping
Bravura Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Norrköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Norrköping
2026-02-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Är du en person med stort tekniskt intresse och trivs i en roll med frihet under ansvar? Gillar du att arbeta varierat och med mycket kundkontakt? I rollen som servicetekniker hos Sorma erbjuds du en självgående och omväxlande roll.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sorma.
Om företaget
Sorma Sverige AB startade år 2007 och har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av städmaskiner med starka varumärken. Huvudkontoret finns i Solna och sedan några år tillbaka har vi också lokalkontor i Norrköping, Norberg och Leksand.
Sorma arbetar mycket med hållbarhet och erbjuder ett brett sortiment av städmaskiner och marknadsledande miljötekniker. I deras erbjudande ingår allt från installation och utbildning till service och reservdelar.
Arbetsuppgifter
Som servicetekniker på Sorma kommer dina arbetsdagar att vara varierande, och dina arbetsuppgifter kommer att omfatta reparationer och förebyggande underhållsservice på batteri- och dieseldrivna städmaskiner. Arbetet är mångsidigt och består främst av uppdrag inom Östergötland, men resor med övernattning utanför regionen kan förekomma vid behov. Eftersom de flesta uppdrag utförs på plats hos kund innebär rollen mycket kundkontakt. Du får tillgång till en egen servicebil och utgår hemifrån på morgonen och åker direkt ut till kund.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning med inriktning mot el
Tidigare erfarenhet av arbete som reparatör, montör eller liknande
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska
B-körkort
Erfarenhet av hydraulik eller mekaniskt arbete samt innehav av utökat körkort ses som meriterande
För att trivas i rollen tycker du om att arbeta självständigt med varierade arbetsdagar. Vidare har du ett tekniskt intresse och är en person som tar stort ägandeskap över ditt arbete. Du är noggrann och har förmågan att skapa struktur bland dina arbetsuppgifter. Du trivs och är bekväm med att själv styra över dina dagar och kan prioritera rätt saker. Då tjänsten innebär mycket kundkontakt förstår du vikten av god kommunikation, uppskattar att hjälpa andra och sätter alltid kunden i fokus. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt och hjälper gärna till där det behövs.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Norrköping Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7173251-1831153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Arkösundsvägen 1 (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9730970