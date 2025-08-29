Servicetekniker till Ljusdal
2025-08-29
På Komatsu Forest letar vi efter drivna och engagerade personer som brinner för att lösa tekniska utmaningar och trivs med varierade arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig möjligheten att utvecklas och växa i en roll där du blir en nyckelperson för våra kunder.
Ditt nya jobb Som anställd på vår anläggning i Ljusdal kommer du att vara en del av vårt team med servicetekniker och arbeta med att utföra servicearbete och reparationer på våra skogsmaskiner inne på vår verkstad men även ute i fält.
Dina arbetsdagar kommer vara varierade och innehålla allt från förebyggande underhåll till större reparationer och akuta insatser som utförs på plats hos kunden eller på vår anläggning. I vissa perioder kommer mycket av arbetet att bestå av ny utrustning & kundanpassning av nya maskiner. Tillsammans med resten av teamet bidrar du även till att skapa och upprätthålla goda relationer med våra kunder för att skapa värde tillsammans.
Inom Komatsu Forest finns en gedigen samlad kompetens och du kommer erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling genom såväl interna utbildningar som genom dagligt utbyte med kollegor och kunder.
Vem är du? Vi söker dig som har ett stort engagemang och en förmåga att snabbt ta till dig ny kunskap. Du har förmodligen en teknisk utbildning i grunden och gärna erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, entreprenadbranschen eller andra tunga fordon.
Du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska, och gärna engelska, i tal och skrift. Körkort minst typ B är ett krav.
Meriterande är om du har kunskaper i att läsa och förstå el- och hydraulscheman. Har du certifikat för A/C kategori V, Heta Arbeten, körkort BE alternativt C/CE samt har svetskunskaper är det även meriterande men inget krav.
Du är en god problemlösare och din förmåga att skapa goda kundrelationer är avgörande för rollen. Du är dessutom kvalitetsmedveten och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du bidrar till en god arbetsmiljö samt sätter säkerheten för dig, dina kollegor och kunden främst. Vad erbjuder vi? Som medarbetare på Komatsu Forest är du del av något större. Du blir en del av de stora innovationer och framsteg som hjälper till att forma skogsmaskinsbranschen.
Genom vår organisation får du stora möjligheter att utveckla dig och din karriär samtidigt som du tillsammans med dina kollegor är med och bidrar till en värld som är hållbar, inkluderande och tar socialt ansvar.
Vi är ett globalt företag med lokal förankring som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
