Servicetekniker till Lely Center
2025-09-22
SERVICETEKNIKER TILL LELY CENTER
Vill du vara en del av ett snabbt framväxande bolag i en unik bransch? Är du en service- och teknikintresserad person som är duktig på att lösa problem? Kolla då in den här annonsen!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Lely Center expanderar i snabb takt och söker nu en ny tekniker till serviceteamet med utgångspunkt Falköping med omnejd.Som servicetekniker hos Lely arbetar du i nära samarbete med teamledaren och dina kollegor ute hos kund med tekniska och praktiska lösningar av maskiner, elektriska system samt installationer. I din roll arbetar du med automatiserad utrustning och robotar mot robotmjölkning, fodring, belysning och gödsling.
Med stor frihet under ansvar kan du tillsammans med teamledaren planera dina arbetsveckor och du utgår hemifrån. Efter introduktion och utbildning kommer du att ansvara för service och underhåll av kunders mjölkningsrobotar och övrig automatiserad utrustning för djurhållning och utfodring.
I arbetet ingår periodvis beredskapstjänstgöring för att hjälpa kunder att lösa akuta reparationer under kvällar/helger enligt rullande schema.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att passa in hos oss ser vi att du har ett tekniskt intresse, en nyfiken problemlösarattityd och en god social kompetens med förmågan att hantera kunders önskemål och bygga bra relationer. Noggrannhet, gott ordningssinne och flexibilitet i kombination med förmågan att hålla många bollar i luften samtidigt är också viktigt i din profil. Det är en fördel om du har en god social förmåga tillsammans med en medvetenhet kring hur kundernas verksamhet och vardag går hand i hand. Det är meriterande om du är van vid att arbeta med el, data och pneumatik, men det viktigaste är din personlighet och ditt engagemang.
Krav för tjänsten:Stort intresse för teknik och problemlösning
Flytande svenska i tal och skrift
Förstå engelska i tal och skrift
God fysik
Körkort B
Meriterande:Grundläggande el-kunskaper
Tidigare erfarenhet från arbete som tekniker/installationstekniker
Erfarenheter från jord- och lantbrukssektorn
Goda datakunskaper
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som servicetekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av Lely Center i Lidköping, där huvudkontoret ligger. Tjänsten inleds med en provanställning om 6 månader. För den här rekryteringen sköter Eterni Sweden anställningsprocessen och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden och ansvarig rekryterare Frida Lindahl via frida.lindahl@eterni.se
.
Vad vi erbjuder dig:Utbildning och kompetensutveckling
Snabb löneutveckling
Självständig och flexibelt arbete i ett växande företag
Heltidsanställd (37,75 h arbetsvecka)
Förmånspaket med bl.a friskvård och andra kostnadsavdrag
Trevliga kollegor och möjligheten att arbeta i en unik miljö
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
