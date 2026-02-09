Servicetekniker till Diamond Power
Som servicetekniker på Diamond Power arbetar du med service, inspektion och reparation av kundernas utrustning ute på site. Arbetet sker främst i industriella miljöer och innebär mycket resor, främst inom Sverige men även i övriga Norden och Portugal. Vissa uppdrag genomförs tillsammans med kollegor, andra med underleverantörer.
Du ansvarar för hela kedjan i serviceuppdragen - från förberedelser och genomförande till dokumentation och uppföljning. Rollen innebär stort eget ansvar och du förväntas, med stöd av servicechef, kunna ta ansvar för arbetet på plats och säkerställa att uppdragen genomförs på ett säkert och professionellt sätt.
Arbetsuppgifter i rollen:
Utföra service, inspektioner och reparationer hos kund
Förbereda verktyg och utrustning inför uppdrag från verkstaden i Skutskär
Skriva service- och besiktningsrapporter med rätt kvalitet och struktur
Besikta utrustning och sammanställa rapporter som underlag för fortsatt service och reservdelar
Felsökning och hantering av oplanerade reparationsarbeten
Delta i underhåll och reparation av kundernas produkter i verkstaden
Leda och ta ansvar för arbeten på plats, ibland tillsammans med underleverantörer
Vid större installationer av Diamond Powers produkter förväntas du kunna ta en arbetsledande roll. Installationer och servicearbeten kan innefatta förberedelser, baxning, svetsning, installation och tunga lyft. Kvälls- och helgarbete kan förekomma vid behov.
Du blir en del av ett mindre och kompetent serviceteam bestående av servicechef, servicekoordinator och andra servicetekniker, där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av vardagen. På sikt finns goda möjligheter att vara med och utveckla servicefunktionen och ta större ansvar, exempelvis inom arbetsledning.Profil
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och känner dig hemma i industriella miljöer. Du är mekaniskt kunnig, allmänhändig och gillar att arbeta hands-on. Du har ett genuint tekniskt intresse och nyfikenhet på hur utrustning och system fungerar i verklig drift.
Personlighet är lika viktig som kompetens. Som servicetekniker hos Diamond Power reser du mycket och är ofta företagets ansikte utåt, vilket kräver ansvarstagande, god servicekänsla och förmåga att se kundens behov.
Du arbetar strukturerat och förstår vikten av ordning och reda - i det praktiska arbetet, i servicebilen och i dokumentationen. Samtidigt är du trygg i kundkontakt och kommunicerar på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Vi ser gärna att du har flera av följande erfarenheter och egenskaper:
Mekanisk bakgrund från verkstad, industri, bruk eller liknande miljö
Vana av att skruva, meka och arbeta praktiskt
Grundläggande svetskunskaper, eller stark teknisk helhet med vilja att lära
Förmåga att ta ansvar och våga leda arbeten på plats
Erfarenhet av strukturerat arbete och dokumentation
Grundläggande datorkunskaper, exempelvis i Office
B-körkort
Det viktigaste för oss är att du verkligen vill göra det här jobbet. Med rätt inställning, engagemang och driv finns goda möjligheter att växa, bli självgående över tid och bygga en långsiktig karriär inom Diamond Power.Om företaget
Diamond Power Sweden AB är en del av det globala teknologiföretaget Diamond Power International som tillhandahåller avancerade system och tjänster för pannrengöring och processoptimering inom massa-, pappers- och kraftindustrin. Under 2025 tecknade ANDRITZ AG ett avtal om att förvärva Diamond Power International vilket innebär att Diamond Power Sweden nu är ett dotterbolag inom ANDRITZ-familjen. Förvärvet bidrar till en ännu starkare internationell ställning och större möjligheter att erbjuda avancerade lösningar globalt.
Diamond Power Sweden AB har sitt säte i Sollentuna och vi tillverkar, säljer och hanterar sotblåsare, spettrobotar, kameror och relaterad utrustning samt reservdelar och tillbehör för industriellt bruk. Vi har även en produktionsenhet i Skutskär, Gävle. Vi är 17 anställda och omsatte omkring 90 miljoner kronor enligt senaste bokslut.
Ansökningsförfarande
Diamond Power Sweden AB samarbetar med Skill i rekryteringsprocessen för den här tjänsten. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Filip Andersson, filip.andersson@skill.se
, 013-495 88 13 eller Anna-Stina Pantzare, anna-stina.pantzare@skill.se
, 011-470 53 03.
Information om ansökningsprocessen
Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö tillämpar Diamond Power drogtest i samband med anställning. Så ansöker du
