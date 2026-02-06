Servicetekniker Surface Drill
Sandvik AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-02-06
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvik AB i Skellefteå
, Gällivare
, Kiruna
, Sandviken
, Hedemora
eller i hela Sverige
Till affärsområde Mining söker vi nu en servicetekniker till vår avdelning i Skellefteå som täcker region norra Sverige. Vår serviceorganisation växer starkt från norr till söder och vi behöver utöka vårt team av medarbetare.
Varför Sandvik?
Din tid kommer att spenderas i spännande miljöer bland högteknologiska maskiner. Arbetet är omväxlande och du får arbeta praktiskt och serviceinriktat. Välkommen till vårt team!
Om jobbet
Som servicetekniker har du en självständig roll där du jobbar med att felsöka, reparera och utföra förebyggande underhåll på våra produkter. Du arbetar både internt mot försäljningsavdelningen och externt mot våra kunder. Du utbildar även våra kunder i maskinanvändning och bidrar till att vidareutveckla vår eftermarknadsverksamhet genom att föreslå nya lösningar och tipsa om förbättringar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Felsökning, reparationer och installationer av bergborrmaskiner.
Att planera jobb tillsammans med kollegor i teamet.
Beställa reservdelar och dokumentera utfört arbete.
Förbättringsarbete av maskiner, produkter och processer.
Teknisk support till säljteam och medarbetare.
Säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter
Placering och flexibilitet
Du jobbar med Skellefteå som bas och arbetar i större delarna av norra Sverige, och har tillgång till servicebil. Övernattning förekommer.Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Du är teknisk intresserad med en stor inre drivkraft. Du har antingen en gymnasieutbildning inom teknikområdet eller motsvarande kunskap genom tidigare arbetslivserfarenhet. Även grundläggande datorkunskap och ett B-körkort behövs för jobbet. Det är ett plus om du har kunskap inom hydraulik och entreprenadmaskiner. Du pratar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Du är en serviceinriktad person som gillar att träffa kunder. Eftersom du planerar stora delar av ditt arbete på egen hand och arbetar självständigt ute hos kund behöver du också vara noggrann och strukturerad i ditt sätt. Med din vilja att lära dig mer, växa och bli bättre på ditt arbete finns stora möjligheter till ett utvecklande jobb.Om företaget
På Sandvik arbetar vi med avancerad teknik och spännande innovationer men det är hos våra medarbetare vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att mångfald skapar en bättre omgivning och att inkludering är en förutsättning för att nå goda resultat. Det betyder att vi stöttar varandra, delar med oss av kunskaper och välkomnar allas olikheter.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristoffer Edefors, rekryterande chef, 076-531 25 39
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.Facklig kontakt
Susanna Viltstig, Unionen, 070 616 27 23
Fredrik Andersson, Akademikerföreningen, 070 266 78 50
Olle Hansson, Ledarna, 070-650 57 43
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 27 februari, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0087991.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
.
Mining är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service, digitala lösningar och teknologier för ökad hållbarhet för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområden omfattar bergborrning, bergavverkning, lastning och transportlösningar, tunneldrivning och stenbrytning. Omsättningen 2024 var cirka 63,6 miljarder SEK och antalet anställda omkring 17 000. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik AB
(org.nr 556000-3468)
Renströmsgruvan 1 (visa karta
)
936 93 BOLIDEN Arbetsplats
Mining - Skellefteå Jobbnummer
9727565