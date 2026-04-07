Servicetekniker SlangExpress, Karlskrona
Är du en teknisk problemlösare som vill utmanas i ditt arbete? Tycker du om att stå i händelsernas centrum, vara ute på fältet och göra skillnad i andra människors vardag? Då kan du bli en del av oss och Sveriges snabbast växande slangservice - SlangExpress. Nu söker vi en servicetekniker till Karlskrona!Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
SlangExpress är Hydroscands mobila slangservice, där vi tillverkar och byter slang på plats hos kunden. Som servicetekniker för SlangExpress kommer du att serva kunder på plats ute i fält med en av våra servicebussar. I rollen ingår även kundbearbetning och merförsäljning. Ditt primära upptagningsområde blir Karlskrona med omnejd, där du arbetar i nära samarbete med andra servicetekniker i regionen. Du utgår från vår filial i Karlskrona.
Du kommer att arbeta med förebyggande underhåll, besiktning och tillverkning av hydraulslang samt service och montage av centralsmörjning. Vidare kan även arbete inne på filialen förekomma.
Tjänsten som servicetekniker är väldigt varierad där ingen dag är den andra lik. Arbetet kan innefatta allt ifrån ett byte av en trasig hydraulslang på en grävmaskin ute i fält, till förebyggande underhåll vid planerade driftstopp på industrier.
På sikt kommer tjänsten även innefatta beredskapsarbete, där utryckning under kvällar och helger kan förekomma under schemalagda veckor.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Du får stor frihet under ansvar med chans att hitta nya införsäljningsmöjligheter av våra produkter och tjänster. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder olika interna produktutbildningar samt kompetensutveckling. Som ny servicetekniker på Hydroscand får du inledningsvis åka med en erfaren kollega. Du får även genomgå grundläggande säkerhetsutbildningar såsom Säkerhet hydraulik, Arbete på väg och Fallskyddsutbildning.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, gärna med hydraulik- och/eller industriteknisk bakgrund. Erfarenhet som servicetekniker, montör eller mekaniker är meriterande. För att trivas i rollen bör du vara stresstålig, flexibel, uppskatta en varierande vardag och vara serviceinriktad. Vidare bör du vara strukturerad i ditt arbetssätt, samt vara bekväm med både kundbearbetning och att använda datorn som hjälpmedel i arbetet.
B-körkort och en vana av att skruva och meka är krav.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Oscar Svensson (servicechef) oscar.svensson@hydroscand.se
Sista ansökningsdag är den 27 april 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärplattform (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
For mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7524339-1933018".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroscand AB
(org.nr 556130-7124), https://careers.hydroscand.se
Gullbernavägen 8
)
371 47 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
