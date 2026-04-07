Servicetekniker Pool/Spabad
2026-04-07
Spacenter Göteborg är ett företag som säljer spabad, swimspa & pooler. Vi gör även servicejobb på dessa produkter ute hos kunder. Butiken ligger på Stora Åvägen 17 i Sisjön där vi har showroom & lager.
Vi söker nu en ny medarbetare som servicetekniker. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara att hjälpa kunder hemma hos dem med felsökning , reparation, service och nyinstallation av spabad, swimspa och pooler.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
Hantera serviceärenden med positiv energi och ansvarskänsla
Leverera spabad och installera dem hos kunder
Bygga en komplett pool med pooltak
Felsöka och dokumentera - laga spabad och pooler med elfel och läckage
Du är självgående och ansvarar för planering, bokning med kund och dokumentering av jobben. Vissa dagar kan arbetet vara i vår butik.
Som person är du
Teknisk intresserad, händig och nyfiken på att lära dig nya saker.
Lösningsorienterad - du ser möjligheter i utmaningar
Du har ett stort kundfokus för att alltid göra kunden nöjd
Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
Relevanta arbetserfarenheter inom tex VVS, bygg eller el samt tidigare erfarenheter av i branschen är meriterande.
Tjänsten kräver att du har B-körkort. Tjänstebil ingår i rollen.
Arbetsområden är Göteborg med ca 5 mils radie. Tjänsten utgår från butiken eller hemifrån beroende var du bor.
Tjänsten är heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde snarast
Ansökan med CV och personligt brev mailas till info@spacentergbg.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: info@spacentergbg.se
436 34 ASKIM
