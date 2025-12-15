Servicetekniker (multitekniker) Varberg
2025-12-15
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Vill du ha ett omväxlande arbete där du gör verklig skillnad för både kunder och fastigheters funktion? Hos oss på Caverion blir du en viktig del av ett kunnigt team där service, kvalitet och tekniskt intresse står i centrum.
Vi söker nu en servicetekniker (multitekniker) som vill arbeta brett inom fastighetsteknik och bli en nyckelspelare i vårt team i Varberg. Här får du ta ett helhetsgrepp om våra kunders fastigheter och bidra med både teknisk kompetens och ett serviceinriktat bemötande.
Vi jobbar stenhårt för att vara bäst i serviceklassen, om du har relevant erfarenhet eller expertis vill vi gärna höra från dig.
Du får möjlighet att jobba med
Som servicetekniker arbetar du med löpande drift, service, felsökning och underhåll inom flera teknikområden. Du är den som kommer med rätt lösning när något krånglar - och den som ser till att anläggningarna fungerar före problemen ens uppstår.
• Drift och tillsyn av fastighetstekniska system
• Felsökning och reparationer inom el, ventilation, kyla, VVS och styr & regler
• Mindre installationer och åtgärder
• Service och förebyggande underhåll
• Kundkontakt och teknisk rådgivning
Vid behov ingå i beredskapskedja/ringlista
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-12-15Bakgrund
Vi ser att du är en självgående och lösningsorienterad tekniker med bred kompetens. Du gillar variation, tar ansvar och trivs med att vara ansiktet utåt mot kund.
• Erfarenhet som servicetekniker, drifttekniker, fastighetstekniker eller liknande
• Kunskap inom minst två av områdena el, ventilation, VVS, styr & regler eller kyla
• Förmåga att läsa tekniska ritningar och förstå tekniska system
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Certifikat inom kyla eller andra tekniska specialiteter
• El-behörighet (AL/BB1 eller motsvarande)
• Erfarenhet av styr- och övervakningssystem
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander (semester 22/12 - 6/1) tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Granskning av ansökningar och urval kommer tidigast att börja under vecka 2.
OBS: Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varberg Jobbnummer
9643791