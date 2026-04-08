Servicetekniker/montör
Har du erfarenhet av snickeri eller montering och söker nya utmaningar? Trivs du i en varierad roll och vill arbeta med ett gott gäng? Vi har jobbet för dig!
Vår samarbetspartner är ett framgångsrikt företag som ligger öster om Göteborg och är verksamma mot byggbranschen där de hyr ut utrustning, bodar och tillfällig el. Vi söker en servicetekniker/montör till byggföretag som kommer att arbeta montering och service samt reparation av arbetsbodar ute på byggarbetsplatser. Du kommer att starta din arbetsdag på företagets depå för att sedan åka ut till olika projekt runt om Göteborg. Du planerar din dag utefter de arbetsorder du får till dig och arbetet sker både självständigt och i grupp.
Start: Omgående! Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Strax öster om Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 06:30-15:30
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag men för rätt person kan det finnas chans att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allt fungerar bra.Publiceringsdatum2026-04-08ProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete som snickeri, montage eller fastighetsskötsel
• B-körkort och tillgång till bil
• Truckkort A1-A4, B1-B4
• Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• Elkunskap
Vi söker dig som är en flexibel och driven person. Du är händig och hittar snabbt nya lösningar när du stöter på utmaningar i ditt arbete. Då man interagerar med andra i denna roll är det viktigt att du är social och gillar att bidra med en god stämning till såväl kollegor som kunder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
LN Personal Kontakt
Julia Thornander julia@lnpersonal.se Jobbnummer
9842928