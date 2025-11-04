Servicetekniker med eget ansvar och frihet!
Maskinreparatörsjobb / Uppsala
Om tjänsten
Är du tekniskt lagd, gillar att jobba självständigt och vill ha ett omväxlande arbete där du får göra verklig skillnad för kunderna? Då kan det här vara nästa steg i din karriär!
Vi på Nellemann Machinery är inne i en spännande tillväxtfas - och nu söker vi en servicetekniker som vill vara med och forma framtiden runt Stockholm tillsammans med oss. Vi är en av Skandinaviens största leverantörer av professionella maskiner för skötsel av väg- och gräsytor samt lantbruk, och vi fortsätter växa i takt med efterfrågan
Tjänsten är en utökningsrekrytering och vi tillämpar sex månaders provanställning. Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som servicetekniker hos oss får du en fri och självständig roll med mycket ansvar - och lika mycket stöd från teamet. Du planerar din egen arbetsdag, åker ut till våra kunder i Stockholmsområdet och ser till att deras maskiner fungerar som de ska. Det handlar om service, underhåll och reparationer av allt från gräsklippare och kompakttraktorer till redskapsbärare. Du ansvarar även för att beställa reservdelar och hantera viss administration.
Kort sagt - du får en roll där både din tekniska kompetens och ditt kundfokus kommer till sin rätt.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har erfarenhet som servicetekniker, gärna med lantbruks- eller entreprenadmaskiner
• Har goda kunskaper inom el, mekanik och hydraulik
• Är bekväm med datorer där felsökningar och dokumentation är en naturlig del av jobbet
• Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
• Har B-körkort (BE är ett plus)
Vi söker dig som är självständig, initiativrik och lösningsfokuserad. Du är en person som gillar att ta ansvar, fatta beslut på plats och som har ett naturligt servicetänk - både mot kunder och kollegor.
Vad erbjuder vi dig:
Hos Nellemann Machinery får du mer än bara ett jobb - du blir en viktig del i ett engagerat och kunnigt team. Du får även följande:
• Ett varierande och fritt arbete med eget ansvar för planering och utförande
• Utbildningar och utvecklingsmöjligheter, så att du hela tiden ligger i framkant
• En familjär och lösningsorienterad arbetsmiljö där vi stöttar varandra
• Möjligheten att jobba med några av marknadens mest spännande varumärken
Om verksamheten
Nellemann Machinery är en av Skandinaviens största aktörer inom professionella maskiner för vägunderhåll, grönområden och lantbruk. Sedan 2017 är vi exklusiv importör av Kubota i Skandinavien - och från den 1 april 2025 tar vi även över ansvaret för Kärcher Municipal och Holder i Sverige.
Vi är en del av Nellemann-koncernen, som även verkar inom bilbranschen med varumärken som Aston Martin, Kia, Isuzu och Volvo.
Redo att växa med oss? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "73935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jens Uhr jens.uhr@poolia.se Jobbnummer
9587373