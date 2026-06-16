Servicetekniker inom Rörinspektion
Sweves Advance AB / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-06-16
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Servicetekniker till verkstad
Vi söker nu en händig och strukturerad servicetekniker till vår verkstad i Stockholm. Hos oss får du arbeta med inspektionskameror och rörinspektionssystem – utrustning som kräver både teknisk fingertoppskänsla och logiskt tänkande.
Rollen är en unik kombination av praktisk problemlösning, avancerad elektronik/mekanik och kundkontakt. Du ansvarar för hela kedjan: från att ta emot ett serviceärende till att leverera en fullt fungerande lösning till kunden.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
kundmottagning och varumottagning
registrera serviceärenden och hantera dem från start till avslut
packa upp, registrera, emballera och skicka paket och pallar
skapa order, offert, fakturor och följesedlar
hantera serviceärenden i CRM-system (t.ex. Hubspot eller liknande)
söka information i manualer, databaser och leverantörsdokumentation
kontakt med leverantörer för teknisk support och reservdelar
felsökning, reparation och service av teknisk utrustning
teknisk support till kunder
planera och redovisa eget arbete
delta i projekt och samarbeta i team
service och fältarbete hos kund vid behov
Vi söker dig som
har god teknisk förståelse
kan arbeta självständigt och ta ansvar för projekt
är strukturerad och kan planera ditt arbete
trivs med kundkontakt via telefon och e-post
kan samarbeta i team
Kompetens
god datorvana (Office, webbläsare, e-post m.m.)
erfarenhet av CRM-system och affärssystem är meriterande
erfarenhet av teknisk service eller reparation är meriterande
teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhetKvalifikationer
körkort B
svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
körkort C
teknisk eller ingenjörsutbildning
Om rollen
Tjänsten innebär ett varierat arbete där du kombinerar praktisk teknik med administration och kundkontakt. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i service och support.Så ansöker du
Skicka ditt CV via e-post till: ekonomi@sweves.se
Urvalsprocessen sker i tre steg:
Vi går igenom inkomna CV.
Därefter kontaktar vi aktuella kandidater för ett kort telefonsamtal.
Slutligen genomför vi en intervju på plats.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: ekonomi@sweves.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweves Advance AB
(org.nr 556920-7045)
Ursviksvägen 127 (visa karta
)
174 46 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sweves Advance AB Jobbnummer
9965087