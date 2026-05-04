Servicetekniker
Är du en erfaren och tekniskt kunnig servicetekniker med passion för maskiner och kvalitet? Vill du arbeta i ett stabilt företag där hållbarhet, säkerhet och arbetsglädje står i centrum? Hos Skanska Rental i Helsingborg får du en varierad roll där du ansvarar för service och reparationer av maskiner och utrustning, och där ditt arbete direkt bidrar till effektiva och säkra bygg- och anläggningsprojekt. Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Skanska Rental är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB och ingår i verksamhetsgrenen Skanska Industrial Solutions. Vi levererar tjänster och produkter till bygg- och industriföretag, och vårt mål är att skapa produktiva, säkra och hållbara arbetsplatser. Genom att hyra istället för att äga bidrar vi till en mer hållbar byggprocess.
Vi erbjuder tjänster och produkter för hela byggprocessen - från energieffektiva etableringar och klimatsmarta maskiner till gedigen teknisk know-how. Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren Reparatör/Servicetekniker till vårt team i Helsingborg. I rollen kommer du att ha en central funktion i vår maskinuthyrning och säkerställa att våra maskiner och utrustning alltid är i toppskick.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Utföra service, underhåll och reparationer på maskiner och utrustning.
Felsökning och åtgärd av tekniska problem på bygg- och anläggningsmaskiner.
Säkerställa dokumentation och rapportering av utfört arbete.
Stödja kollegor och kunder med teknisk rådgivning.
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete för våra maskiner och processer.
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag med möjlighet till förlängning, och villkor enligt gällande avtal. Arbetstiden är dagtid.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kompetent, självgående och har erfarenhet av service och reparationer inom bygg-, anläggnings- eller industribranschen. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Kravprofil för detta jobb
Minst 2-3 års erfarenhet som servicetekniker eller reparatör, gärna inom bygg- eller industribranschen.
Truckkort och B-körkort samt liftkort.
Goda kunskaper i dokumentation och administration av servicearbete.
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
Meriterande:
BE-kort
Du är kommunikativ, strukturerad och tar ansvar för både ditt arbete och arbetsmiljön. Med din erfarenhet och kompetens bidrar du till att våra kunder alltid får driftsäkra och välservade maskiner.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning - det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR - ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
