Servicetekniker
2026-03-24
Swedmotor söker Servicetekniker till vår verkstad för marin- och industrimotorer
SwedMotor AB ingår i EMERNA Group, en ledande motordistributör i Sverige. SwedMotor är distributör för Hatz, VM-Motori, Isuzu, Subaru, och Hyundais industriprogram. SwedMotor är dessutom återförsäljare i Stockholmsregionen för marinmotorer, dieselmotorer och generatoraggregat från MAN, Yanmar, Rehlko, John Deere, Neander Marine och Cox Marine.
Vi servar och reparerar samtliga fabrikat som vi säljer. Våra kunder finns inom kommersiell marin och industri. Företaget finns i Länna i fina nyrenoverade lokaler, cirka 2 mil söder om Stockholm.
Läs mer om oss på www.swedmotor.se
Tjänsten innebär service och reparationer på dieselmotorer - främst marina men även industriella. Arbetet sker både i vår moderna verkstad i Länna samt ibland ute på fältet, vilket kan innebära en del tjänsteresor inom Sverige.
Tjänsten rapporterar till vår Verkstadschef Christian Heimer
Vi tillämpar kollektivavtal med Teknikföretagen/IF metall, tjänsten är heltid med 6 månaders provanställning.
Vi söker dig som har:
Fordons- eller motorteknisk utbildning, gärna inom dieselmotorer
Kompetens kring framdrift och motorer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med dieselmotorer, gärna marin erfarenhet
Kunskaper i motorelektronik och diagnostik för modernare commonrail-motorer
Vana vid självständigt arbete och kundkontakter
Goda kunskaper i engelska, datorvana samt körkort
Vi värdesätter personliga egenskaper och viljan att lära sig nya saker - för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter
Kontakt & ansökan
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Christian Heimer christian.heimer@swedmotor.se
Tel 0738670963
Välkommen med din ansökan och CV med personligt brev till: christian.heimer@swedmotor.se
Vi intervjuar fortlöpande kandidater och ser fram emot din ansökan senast 30/4 tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: christian.heimer@swedmotor.se Arbetsgivarens referens
