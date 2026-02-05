Servicetekniker
2026-02-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker dig som vill bli en av oss och som har ett intresse att lära dig nya saker och som har ett intresse att utföra service och reparation av kompressorer, högtryckstvättar och annat som vi erbjuder våra kunder.
Hos oss som servicetekniker ska man vara driven och kunna arbeta självständigt ute på fältet i många typer av serviceuppdrag.
Arbetsuppgifterna består av kvalificerade serviceåtaganden, underhåll, felsökning, reparation samt ny- och ombyggnationer. Arbetet innefattar så väl planerande som mer akuta jobb och är variationsrikt med mycket sociala kontaktytor.
Vårt arbetsområde är Norrbotten och Västerbotten, med kontor och verkstad i Luleå och Skellefteå. Du kommer att utgå från Luleå eller Skellefteå.
Vi tror att du som söker har ett brett tekniskt kunnande, är trygg och har ett gott självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom har du en god anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt arbetssätt. Vi tror vidare att du trivs med att arbeta i ett klimat där den ena dagen inte är den andra lik med fokus på att hitta lösningar för våra kunder.
Du ska vara bra på att passa tider och kunna jobba på annan ort med övernattning i viss mån. Du ska vara en del av företaget som vill nå framåt och utvecklas, ha en bra personkännedom och ha lätt för att prata med nya människor, du ska vara ordningsam och noggrann. Vi söker dig som sätter kunden först och är förtroendegivande, initiativtagande och motiveras av att göra ett bra och uppskattat jobb.
Meriterande erfarenheter/ tidigare arbeten:
Servicetekniker
Kyltekniker
Mekaniker
Industri
Elektriker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: jobbansokan@komptek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556932-1432), https://www.komptek.nu/
Terminalspåret 9 (visa karta
)
954 32 GAMMELSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Komptek Kompressorteknik & Tryckluftmontage i No Jobbnummer
9726450