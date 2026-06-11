BUP Administration söker Medicinsk sekreterare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-06-11
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Två medicinska sekreterare sökes till vår verksamhet
Vill du bli en del av vårt engagerade team på BUP Skaraborg? Nu söker vi två medicinska sekreterare med placering i Skövde. Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du kommer att ha en central roll i att säkerställa att vår administration fungerar smidigt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta: Journaldokumentation, Power BI, posthantering, diagnossättning, tidsbokning, viss telefonkontakt med patienter och handlägga ärenden i 1177. Hantering av köpt vård samt sedvanliga medicinska sekreteraruppgifter.
Administration inom BUP har ett stort och varierat uppdrag med många arbetsuppgifter. Vi arbetar i team med olika ansvarsområden, men flexibilitet är avgörande – vi hjälper varandra över gränserna när det behövs. Under de senaste åren har vi genomfört flera uppgiftsväxlingar, och fler är planerade framåt. Det innebär att du får möjlighet att utvecklas och ta dig an nya arbetsuppgifter i takt med verksamhetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare eller motsvarande. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi. Eftersom arbetsuppgifterna är varierande ser vi gärna att du som söker är flexibel, noggrann strukturerad, självständig och har god samarbetsförmåga. Vi värdesätter att du är en van användare av de olika systemen vi arbetar i men vi är självklart även intresserade av dig som är nyutbildad medicinsk sekreterare. Det viktiga för oss är att du har ett driv och engagemang. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Om företaget
BUP Skaraborg ansvarar för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, utveckling och flexibilitet är i fokus.Övrig information
Anställningsintervjuer sker löpande.
Placeringsort sjukhuset i Skövde.
Vid anställning inom barn och ungdomspsykiatrin görs utdrag ur brotts och misstankeregistret. Detta sköts av anställande arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 1, BUP Administration Kontakt
Enhetschef BUP Administration
Carina Johansson 0500-431000 Jobbnummer
9958626