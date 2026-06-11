Enhetschef till LSS, Boendestöd och Socialpsykiatri
Tomelilla Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Tomelilla Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tomelilla
2026-06-11
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På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vill du leda verksamheter där människors möjligheter står i centrum?
Vi tror på kraften i relationer, delaktighet och samarbete. Våra verksamheter inom LSS, boendestöd och socialpsykiatri finns till för att skapa förutsättningar för människor att leva självständiga, trygga och meningsfulla liv.
Nu söker vi en enhetschef som vill vara med och utveckla framtidens stödverksamheter tillsammans med engagerade medarbetare, kollegor och brukare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder verksamheter som präglas av stort engagemang, nära relationer och ett viktigt samhällsuppdrag.
Ditt ledarskap bygger på tillit, tydlighet och närvaro. Du skapar förutsättningar för medarbetarna att växa i sina uppdrag och bidrar till en kultur där vi tar ansvar tillsammans, lär av varandra och ständigt utvecklar verksamheten.
I rollen samverkar du nära med brukare, anhöriga, myndighetsutövning, hälso- och sjukvård samt andra samarbetspartners för att skapa en sammanhållen och kvalitativ verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt ledaruppdrag där du varje dag bidrar till att skapa förutsättningar för människor att leva sina liv på sina egna villkor.
Du blir en del av en organisation som präglas av samarbete, engagemang och framtidstro. Tillsammans utvecklar vi verksamheter där kvalitet, delaktighet och respekt för individen står i fokus.
Hos oss är tillsammans mer än ett ord, det är vårt arbetssätt.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med förmåga att skapa goda relationer och bygga förtroende.
Du har universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Erfarenhet av ledarskap inom LSS, socialpsykiatri, boendestöd eller annan närliggande verksamhet är meriterande.
Som person är du:
• Relationsskapande och kommunikativ
• Tydlig och strukturerad
• Lyhörd och lösningsfokuserad
• Utvecklingsinriktad och nytänkande
• En lagspelare som tror på kraften i samarbete
Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor i tal och skrift.
För att få arbeta inom vård och omsorg krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla Kommun
(org.nr 212000-0886)
Gustafs torg 16 (visa karta
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273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomelilla kommun Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel. 0417-180 00 Jobbnummer
9958627